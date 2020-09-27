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美国务院打“环境牌”攻击中国，徒增笑耳

张欣然

2020年09月27日09:22  来源：新华网
 

　　新华社北京9月26日电 题：美国务院打“环境牌”攻击中国，徒增笑耳

　　新华社记者

　　美国国务院25日公布一项所谓“中国破坏环境事实清单”，在气候变化和环境保护问题上对中国极尽抹黑之能事。在攻击中国的同时，还不忘自夸美国在环境保护领域的“进展”。然而，一个在应对气候变化等领域污点斑斑的政府，对在这一领域做出显著成绩的国家大肆抹黑，只会再次证明自身的荒谬可笑。

　　当前美国国内新冠疫情持续蔓延，社会对立、种族主义冲突等问题凸显，美国一些政客为了转移国内民众视线，持续疯狂“甩锅”中国，企图把中国变成自身抗疫不力等种种问题的“替罪羊”。他们在南海、涉港、涉疆等问题上频频出“牌”，造谣抹黑，挑拨离间，打压中国不择手段。醉翁之意不在酒，在环境问题上向中国发难，也并非这些美国政客真的有多关心全球气候变化，“环境牌”不过是他们出于政治动机、转嫁矛盾的一出新剧而已。

　　中国是全球应对气候变化领域的积极行动者和重要贡献者，事实清清楚楚，与美方抹黑中国的言论完全相反。为达成《京都议定书》《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献；提前两年完成2020年气候行动目标；2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国……一系列有目共睹的事实表明，中国为保护地球家园竭尽全力。为应对气候变化，中方日前还宣布将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

　　中国在应对气候变化和环境保护方面的贡献，国际社会自有公论。联合国秘书长古特雷斯赞扬中国是“可持续发展议程的带头人”；联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生呼吁，世界应以中国为榜样，坚持绿色、可持续的发展道路；法国环境与发展国际研究中心主任弗兰克·勒科克认为，在应对气候变化的国际合作方面，中国走在世界前列。

　　国际社会应对气候变化合作最大的破坏者，世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国都是美国，其在应对气候变化等方面的“成绩单”更是惨不忍睹。美国作为全球累计排放温室气体最多的国家，既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，拒绝为保护地球家园采取最低限度行动，彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，成了全球应对气候变化领域不折不扣的“绊脚石”。一些在环境问题上攻击中国的美国政客，甚至曾说气候变化是个“骗局”。这样的一个国家，这样一些政客，却在环境问题上攻击他国？

　　一些美国政客就是这样罔顾事实，颠倒黑白，为达到不可告人的政治目的打压中国，无所不用其极。然而，世人已看清他们无端抹黑他国以牟取政治私利的用心。包括英国《金融时报》、德国《明镜》周刊在内的许多西方媒体指出，美国政客抹黑和“甩锅”的做法，“充满了政治算计”，是为了“转移公众对政府失误的注意力”，是为了“将美国人的愤怒转嫁给中国”。

　　清者自清，浊者自浊。中国将继续坚定不移走绿色低碳发展之路，继续以实际行动与各国携手共建清洁美丽的世界。美方抹黑中国的“环境牌”只会起到反作用，让自己的真实面目大白于天下，为世人增添笑柄。

(责编：张信凤、燕勐)
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