“云书展”助力中古文化交流合作

9月26日，第二十七届北京国际图书博览会（BIBF）“云书展”正式开幕。为应对新冠肺炎疫情常态化新挑战，顺应国际出版业发展新趋势，创办34年的北京国际图书博览会首次在线举办。今年恰逢中国和古巴建交60周年，古巴受邀成为本届“云书展”主宾国，这是拉美地区国家首次作为主宾国参展。

“古巴作为主宾国参展，体现了古中两国深厚的历史性友好关系。古中两国是具有共同理想和信念的亲切朋友和亲密兄弟，本届‘云书展’顺利举办让我们感受到自豪与责任。”古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉在开幕式上致辞时表示。

古巴主宾国活动以线上活动形式呈现，在北京国际图书博览会“云书展”网站和移动端分别设立主宾国专区，下设古巴版权书目展、古巴文化展、古巴艺术展、“古巴之夜”阅读活动等多个板块，全方位展示其丰富的文学艺术，进一步推动和深化中古文化交流合作。

文坛巨匠卡彭铁尔、海明威曾流连的小酒馆、热情的萨尔萨舞……在直播活动“BIBF世界阅读季——古巴之夜”中，中国作家徐则臣为观众讲述了古巴独特的文化历史，国际拉丁音乐舞蹈艺术家霍曜飞为观众展示了古巴传统舞蹈，吸引约50万名观众在线观看。

在古巴版权书目展页面，古巴20余家出版社带来近百种优质图书版权书目，帮助中国出版人了解古巴出版行业现状和古巴优质出版物，鼓励两国出版人进行线上业务洽谈。

“如今，古中文化交流合作已经扩展到全新领域，呈现多面性和多领域性。两年前，第二十七届哈瓦那国际书展成功举办，中国作为主宾国，让古巴读者进一步了解了中国文化。今年，古巴作为主宾国参加北京国际图书博览会，相信这将继续推动古中两国优质图书的出版合作，拉近两国民众距离。”佩雷拉指出，在共建“一带一路”框架下，两国出版等领域的合作将为古中文化交流创造更多机遇。

《 人民日报 》（ 2020年09月27日 03 版）

(责编：岳弘彬)