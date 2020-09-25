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做好携手迎接更多全球性挑战的准备

——论习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上重要讲话

本报评论员

2020年09月25日09:59  来源：人民网－人民日报
 

　　“人类社会发展史，就是一部不断战胜各种挑战和困难的历史。”在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席强调新冠肺炎疫情不会是人类面临的最后一次危机，我们必须做好携手迎接更多全球性挑战的准备。

　　当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，人类生产生活面临前所未有的挑战和考验。同时，人类已经进入你中有我、我中有你的新时代，各国利益密切相关、命运紧密相连，全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对。

　　习近平主席深刻指出，这场疫情启示我们，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里，任何国家都不能从别国的困难中谋取利益，从他国的动荡中收获稳定，如果以邻为壑、隔岸观火，别国的威胁迟早会变成自己的挑战；经济全球化是客观现实和历史潮流，世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂，我们不能回避经济全球化带来的挑战，必须直面贫富差距、发展鸿沟等重大问题；人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球，应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐；全球治理体系亟待改革和完善，国家之间有分歧是正常的，应该通过对话协商妥善化解，国家之间可以有竞争，但必须是积极和良性的，要守住道德底线和国际规范，大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。习近平主席总结概括的这四点启示，站在人类发展的高度，为世界各国共同应对更多全球性挑战、共同开创更加美好未来提供了重要认识论和方法论。

　　应当看到，尽管疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。疫情催生了不少新问题，但归结起来还是离不开和平与发展问题。如何让和平的薪火代代相传、让发展的动力源源不断、让文明的光芒熠熠生辉？各国要树立命运共同体意识和合作共赢理念，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式，跳出小圈子和零和博弈思维，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱，让世界多样性成为人类社会进步的不竭动力、人类文明多姿多彩的天然形态；要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通；要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，推动疫情后世界经济“绿色复苏”，汇聚起可持续发展的强大合力；要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系，秉持共商共建共享原则，推动各国权利平等、机会平等、规则平等，使全球治理体系符合变化了的世界政治经济，满足应对全球性挑战的现实需要，顺应和平发展合作共赢的历史趋势。历史必将证明，只有超越国家、民族、文化、意识形态界限，携手迎接更多全球性挑战，推动构建人类命运共同体，才能共同建设好我们赖以生存的地球家园。

　　“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”世界历史发展告诉我们，人类文明进步历程从来没有平坦的大道可走，人类就是在同困难的斗争中前进的。只要我们团结起来，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手合作、共克时艰、守望相助，再大的困难都不可能阻挡人类前行的步伐。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月25日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)
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