外交部：中方没有兴趣也从未干涉美国内政

人民网北京9月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持24日例行记者会。记者会实录如下：

9月23日，中华人民共和国外交部和国家移民管理局联合对外发布了关于允许持三类有效居留许可外国人入境的公告，内容如下：

根据当前新冠肺炎疫情形势及防控需要，现对2020年3月26日外交部、国家移民管理局联合发布的《关于暂时停止持有效中国签证、居留许可外国人入境的公告》部分措施进行调整：自2020年9月28日0时起，允许持有效中国工作类、私人事务类和团聚类居留许可的外国人入境，相关人员无需重新申办签证。如外国人持有的上述三类居留许可于2020年3月28日0时后过期，持有人在来华事由不变的情况下，可凭过期居留许可和有关材料向中国驻外使领馆申办相应签证入境。上述人员需严格遵守中方防疫管理规定。

3月26日公告其他措施继续实施。中方将在确保防疫安全前提下，逐步有序恢复中外人员往来。

彭博社记者：澳大利亚战略政策研究所（ASPI）发布了一份最新涉疆报告，称中方仍在新疆建设“拘留营”。中方有何回应？

汪文斌：新疆从来不存在所谓“拘留营”。

我们已多次就澳大利亚战略政策研究所炮制的各种颠倒黑白的涉华“报告”作出过回应。据澳方人士披露，这个机构长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，热衷于炮制和炒作各种反华议题，意识形态色彩非常浓厚，实际上是反华势力的“急先锋”，毫无学术信誉可言。这个机构的所作所为受到广泛批评，早已成为国际社会的笑柄。我们希望并相信各方能够擦亮眼睛，明辨是非，共同抵制这种反华机构炮制的荒谬言论。

路透社记者：美国国务卿蓬佩奥称，联邦和地方议员等政界人士应当对中国外交官保持警惕，这是中国开展宣传和间谍行动的一部分。中方有何回应？

汪文斌：地方合作、人文交流是中美关系的重要组成部分。加强两国地方和人文交往是中美人民的共同愿望，符合双方共同利益。中方没有兴趣也从未干涉美国内政。中国驻美使领馆和各类人民团体一向按照国际法和中美双边协议行事，与美各级政府交往都是为了促进两国相互了解、交流与合作，光明磊落、无可非议。

蓬佩奥的有关言论罔顾事实，纯属谎言。中方对此坚决反对。我们也注意到，美国内不少人已对蓬佩奥提出批评，指出蓬佩奥的讲话完全是打着外交幌子、服务内政议程，明显出于政治私利。

一段时间来，美国一些政客患了“反华妄想症”，不断诬蔑抹黑中方机构和个人在美国的正常活动，利用渲染中国威胁来阻挠破坏中美正常交流合作和捞取政治私利。这必将继续遭到美各界有识之士的谴责和抵制。

我们再次敦促蓬佩奥之流摒弃冷战思维和意识形态偏见，尊重事实，停止炮制各种涉华谎言，停止干扰破坏中美正常交流与合作。

总台央广记者：还是和蓬佩奥有关的问题。据报道，蓬佩奥日前指责中国、伊朗、委内瑞拉等国人权状况。请问中方对此有何回应？

汪文斌：美方习惯于充当“人权教师爷”，对别国人权状况指手画脚。但事实上，美国自身人权状况很糟糕。“不能呼吸”、“黑人的命也是命”，全世界有耳共闻、有目共睹。联合国人权理事会前不久通过决议，强烈谴责美国国内严重的种族歧视问题。美方应该有自知之明，首先应当正视并纠正自身存在的问题。

中国政府高度重视促进和保护人权，奉行以人民为中心的人权理念，成功使8.5亿贫困人口脱贫，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，建成世界最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系和基层民主体系，依法保障公民言论、宗教信仰自由和少数民族参与国家事务管理的权利，人民各项权利得到切实保障。中国参加联合国人权理事会第三轮国别人权审议期间，120多个国家充分肯定中国在促进和保护人权方面取得的巨大成就，赞赏中国的发展进步为世界人权事业作出的重要贡献。哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心发布的调查报告显示，中国民众对中国政府的满意率超过93%。

世界上没有任何一个国家的人权状况是完美无缺的。中方愿意同世界各国在平等和相互尊重基础上开展交流，促进世界人权事业的共同进步。但我们不接受“人权教师爷”，反对搞“双重标准”，反对歪曲事实、造谣抹黑，反对借人权问题干涉他国内政。

《北京日报》记者：据报道，9月22日，联合国贸易和发展会议发布报告称，预计今年全球经济将萎缩4.3%，但中国经济仍将保持正增长。贸发会议官员表示，中国有很大政策空间实现本国经济复苏，相信中国能稳步扩大本国经济规模并为世界经济复苏提供机遇。中方对此有何评论？

汪文斌：当前，中国取得抗击新冠肺炎疫情重大战略成果，经济发展稳定向好，生产生活秩序稳定恢复，成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。中国经济复苏将为世界经济复苏提供强劲动力。中国将在有效防控疫情前提下，开辟更多人员往来“快捷通道”和货物通关“绿色通道”，为企业跨国经营提供便利。我们也将坚持深化改革开放，继续放宽市场准入，保障外资合法权益，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。中方愿与世界各国一道，协同推进疫情防控和经济发展，尽早战胜疫情并推动世界经济重现繁荣。

路透社记者：据《环球时报》报道，中方已经禁止汉密尔顿（Clive Hamilton）、周安澜（Alex Joske）这两名澳大利亚学者入境。外交部有何评论？

汪文斌：是否允许外籍人士入境完全是中国主权范围内的事情。我想强调的是，中方欢迎外籍人士来华工作、学习和生活，客观介绍中国国情和内外政策，增进中国与外部世界的相互了解。同时我们坚决反对任何打着学术幌子传播虚假信息、蓄意攻击中国、危害中国国家安全等行为。

中方对于发展中澳关系的立场是一贯、明确的。一个健康稳定的中澳关系符合两国根本利益。当前中澳关系面临困难局面，主要原因是澳方一段时间来屡屡在涉及中国主权和领土完整的核心利益问题上采取错误言行，对中澳间正常的交往与合作无端设限，严重损害了两国互信。我们敦促澳方一些人士摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观、理性看待中国，停止对中国的抹黑污蔑，多做有利于增进两国相互了解和信任的事，而不是相反。

《中国日报》记者：欧盟委员会主席冯德莱恩23日称，欢迎习近平主席宣布的控制排放并实现碳中和的目标，欧盟将与中国共同努力实现这一目标。请问中方有何评论？

汪文斌：习近平主席在联大一般性辩论讲话中宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。国际社会对此普遍予以高度评价，认为中方宣布的目标将为明年举办的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议提供重要政治支持，对世界低碳转型产生重大影响，为全球应对气候变化树立了典范，是负责任和领导力的体现。

积极应对气候变化既是中国实现可持续发展的内在要求，也是中国推动构建人类命运共同体的大国担当。“环球同此凉热”，我们愿同欧盟一道，落实好双方领导人达成的重要共识，打造中欧绿色伙伴关系，认真履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》相关义务，牢牢树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，进一步深化应对气候变化国际合作，推动疫情后世界经济“绿色复苏”，为推动世界实现可持续发展作出积极贡献。

俄新社记者：白俄罗斯总统卢卡申科23日在明斯克举行就职典礼并宣誓就职。美国、欧盟等国家和组织已表示不承认卢卡申科为白合法总统。中方有何评论？

汪文斌：中方一贯尊重白俄罗斯人民自己做出的选择。白俄罗斯总统选举是白内部事务。中方坚定支持白方为维护国家独立、主权、安全和发展所作出的努力，坚决反对外部势力在白俄罗斯社会制造分裂和动荡。中方希望并且相信，在卢卡申科总统的领导下，白俄罗斯将恢复政局稳定和社会安宁。

NHK记者：据了解，日本新任首相将同中方领导人通话，你能否证实？中方对日本新政府有何期待？

汪文斌：中方重视中日之间的高层互动。这对引领两国关系改善发展具有重要意义。我们愿同日本新政府一道，共同推动中日关系持续取得新的进展。

关于你提到的问题，目前我没有可以提供的信息。

韩联社记者：今天上午，日本首相菅义伟和韩国总统文在寅进行了通话。中方有何评论？

汪文斌：我还没看到你提到的消息。我们希望韩日关系能够稳定健康发展。

印度公共广播公司记者：“四国集团”昨天发表了有关联合国安理会改革的联合声明，称目前政府间谈判缺乏实质进展，呼吁有关各方开展以文本为基础的谈判。中方对此有何评论？

汪文斌：联合国安理会作为国际集体安全机制的核心，需要通过改革更好地履行《联合国宪章》赋予的职责。我们认为，改革应增加发展中国家的代表性和发言权，让更多中小国家有机会进入安理会参与决策。安理会改革事关重大，涉及联合国长远发展和全体会员国切身利益，各方目前还存在巨大分歧，对改革方案缺乏广泛共识。中方愿继续同联合国会员国一道，通过对话协商，寻求兼顾各方利益和关切的“一揽子解决”方案。

彭博社记者：TikTok的母公司，也就是字节跳动公司，已经要求美国法官阻止实施美政府要求在应用商店下架TikTok的命令。《中国日报》、《环球时报》透露中方不会批准TikTok同甲骨文公司的协议。请问中方在何种情况下会允许双方达成协议？

汪文斌：前几天我已经回答了类似问题。我愿再次重申，中方敦促美方尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为外国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。中方支持相关企业拿起法律武器维护正当权益，也将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益。

关于你提到的具体问题，请你向有关部门询问。

彭博社记者：本周三，外交部驻港公署发表声明，敦促香港外国记者会（FCC）停止蓄意制造、挑动事端。此前，该组织对特区方面修订和媒体相关条例的做法发表了看法。外交部有何评论？

汪文斌：你可能指的是香港警方修订《警察通例》一事。我注意到香港警方已表示，有关做法将帮助警方在不影响警方行动效率的情况下尽量配合传媒工作并提供协助，这有利于保障符合资格的新闻媒体和记者的正当权利。

我也想指出，中国是法治国家，香港是法治社会。在香港特区从事新闻工作，应当严格遵守中国和香港特区法律，自觉接受法律监督。外国在港媒体和记者只要遵守法律，依法依规进行报道，各项合法权利都会得到充分保障。我们支持香港特区政府有关部门依法加强对媒体的管理和服务。

至于你提到的香港外国记者会的有关言论，外交部驻港公署已经就此阐明立场。香港外国记者会应当立即停止打着“新闻自由”的幌子插手香港事务。

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