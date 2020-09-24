王毅出席亚信成员国外长视频特别会议

人民网北京9月24日电（记者吴刚）2020年9月24日，国务委员兼外长王毅在北京出席亚信成员国外长视频特别会议并发表题为《深化亚信合作 坚守多边主义》的讲话。

王毅表示，亚洲各国历史国情、社会制度、文化传统不尽相同，面临诸多热点问题和矛盾分歧。但我们都秉持多元平等的文明观，都肩负发展振兴的历史使命，都主张和平解决争端，都坚守多边主义价值。我们之间这些广泛的共同理念和共同利益，使我们得以超越分歧差异，不断加强团结，不断升华信任，不断拓展合作。

王毅指出，作为亚洲覆盖范围最广、成员国最多、代表性最强的安全合作论坛，面对百年变局和全球疫情，亚信应承担起自己的历史使命，为推动建设一个互尊互信、安全稳定、发展繁荣、开放包容和合作创新的亚洲作出新的努力。对于亚信下一阶段工作，中方愿提出4点建议：一是坚持同舟共济，携手战胜疫情。要高举团结抗疫旗帜，坚定支持世界卫生组织发挥领导协调作用。二是促进战略信任，维护和平稳定。要反对煽动和制造所谓“新冷战”，继续倡导和践行共同、综合、合作、可持续的新安全观。三是倡导互利共赢，实现共同发展。要高质量共建“一带一路”，助力各国经济社会秩序重启。四是秉持多边主义，捍卫公平正义。要维护联合国的权威和作用，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

王毅强调，习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会和联大一般性辩论上发表重要讲话，发出了坚定支持联合国、坚定支持多边体系的明确信号。中方将同亚洲各国携手合作，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，为促进亚洲和世界的和平发展事业作出应有贡献。

本次会议开始时，塔吉克斯坦外长穆赫里丁宣布进行主席国交接。新任主席国哈萨克斯坦外长特列乌别尔季主持并介绍哈方2020年至2022年主席国工作设想。与会各方肯定塔吉克斯坦担任主席国期间为亚信发展所作贡献，愿积极支持新任主席国哈萨克斯坦推进亚信进程，使亚信这一重要的区域安全机制更好地履行应尽职责，取得更大合作成果。

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