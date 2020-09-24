中国民间代表出席2020年金砖国家民间社会论坛

人民网讯 2020年金砖国家民间社会论坛于北京时间9月23日晚在俄罗斯首都莫斯科开幕。此次论坛由俄罗斯金砖国家研究国家委员会主办，主题为“推动金砖国家民间交流迈向可持续的未来”。受新冠肺炎疫情影响，论坛开幕式采用线上线下相结合的方式。

俄罗斯外交部副部长、金砖事务协调人谢尔盖·里亚布科夫在开幕式上致辞。他表示，金砖合作已走过10年历程，取得丰硕成果。金砖国家一直坚定支持多边主义，注重维护国际法和联合国宪章尊严。在当前国际形势下，进一步加强金砖合作，对于维护多边主义、解决各种全球性问题具有重要意义。民间交流是金砖合作的重要基础，我们要携手努力，进一步推动金砖国家民间交流合作，为金砖机制长远发展奠定基础。

开幕式之后举行了开幕全会和两场分会。中国国际交流协会副会长艾平应邀出席开幕全会并致辞。他表示，习近平主席多次强调，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化。金砖国家要实现2030年可持续发展议程，面临着更加复杂的外部环境，需要付出更加艰辛的努力。习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会的讲话中指出，我们要以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和，把本国利益同各国共同利益结合起来，努力扩大各国共同利益汇合点，建设和谐合作的国际大家庭，这也为深化金砖合作指明了重要方向。艾平就加强金砖合作提出四点建议：一是要坚持以人民为中心，始终把维护金砖国家人民的共同利益作为出发点和目标。二是要致力于民心相通，为金砖合作夯实社会和民意基础。三是要坚持多边主义，更好地发挥民间力量在全球治理中的作用。四是要加强团结合作，共同推动构建人类命运共同体。来自中国教育国际交流协会、北京大学第一医院的代表出席两场分会并发言，介绍了我国在推动教育科技合作和抗击新冠肺炎疫情方面的做法和经验。

金砖五国代表围绕加强金砖国家民间交流、应对新冠肺炎疫情挑战、教育和科技合作等议题进行了深入交流。联合国莫斯科新闻中心和巴西、印度、南非等国代表强调，民间交流是金砖合作的重要基础，也是维护国际关系稳定和推动全球可持续发展的重要动力，建议进一步深化金砖国家民间交流合作机制，增进金砖国家人民相互了解和信任。代表们高度评价中国抗疫举措和成效，批评个别大国未能有效履行国际责任，呼吁捍卫多边主义，携手应对挑战。

本届金砖国家民间社会论坛会期三天，共设有民间交流、抗击新冠肺炎疫情、数字经济、城市和农村可持续发展等8个议题，中国社会组织代表将参加所有议题发言和讨论，就推动民间交流、加强金砖合作和完善全球治理等提出中国方案和主张。

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