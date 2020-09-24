中国代表在黎巴嫩国际支持小组部长级会议上阐述中方立场

新华社联合国9月23日电 黎巴嫩国际支持小组部长级会议23日以视频方式举行。中国常驻联合国代表张军出席会议并发言，阐述中方立场。

张军表示，贝鲁特大爆炸给黎巴嫩人民带来巨大伤痛，其政治、经济和社会冲击至今仍在持续。新冠疫情、大爆炸冲击和地区动荡局势叠加，黎巴嫩经济社会发展面临严峻挑战。在此艰难时刻，国际社会必须同黎巴嫩政府和人民站在一起。

一是为黎巴嫩政治进程创造有利条件。国际社会应当为黎方开展包容性对话、凝聚共识营造良好氛围，切实尊重黎主权、领土完整和政治独立，支持其探索符合国情的发展道路。国际支持小组应当秉持公正平衡立场，发挥建设性作用。

二是帮助黎巴嫩发展经济，改善民生。爆炸后重建、疫情防控是黎政府和人民的紧迫任务。国际社会应当集中力量，落实承诺，为黎重建和抗疫提供帮助。对黎援助应当是实实在在的，不开空头支票，不附加任何政治条件。

三是支持黎巴嫩维护国家安全与稳定。黎巴嫩长治久安离不开稳定的周边环境。中方敦促有关方面遵守安理会有关决议，尊重黎主权和领土完整，避免采取导致局势升级的行动。国际社会应当巩固对联合国驻黎巴嫩临时部队的支持，为其履职提供充分保障。

张军强调，中方一贯坚定支持黎政府和人民维护国家主权与安全，促进经济社会发展，愿继续同国际支持小组一道努力，为帮助黎巴嫩推进灾后重建、实现和平稳定与发展作出积极贡献。

黎巴嫩国际支持小组部长级会议由联合国秘书长古特雷斯、法国外长勒德里昂共同主持，黎巴嫩看守政府总理迪亚卜、意大利外长迪马约、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利、阿盟秘书长盖特，以及英国、美国、德国、俄罗斯、世界银行代表等与会。

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