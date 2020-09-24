中国代表团批驳美方在联大一般性辩论发言中对中国的攻击抹黑

新华社联合国9月23日电 中国常驻联合国代表团23日按照联合国大会规则行使答辩权，对美国领导人在第七十五届联大一般性辩论中对中国的攻击抹黑进行批驳。

中方在答辩稿中指出，美国在第七十五届联大一般性辩论上罔顾基本事实，对中国进行攻击抹黑，中方对此坚决反对。

当今世界正面临新冠肺炎的严峻挑战，面临单边主义、保护主义、霸凌行径的严重威胁，世界处在何去何从的十字路口。此时此刻，世界需要团结合作而不是对抗，需要相互信任而不是传播“政治病毒”。

新型冠状病毒是全人类的共同敌人，是自然界给人类带来的又一种未知病毒，可能在任何时间、任何地方暴发。中国是病毒受害国，也是全球抗疫贡献国。中国第一时间报告疫情，第一时间确定了病原体，第一时间向世界分享了基因序列。在确定病毒出现人传人现象之后，中国在第一时间果断作出关闭离开武汉通道的决定，中方对湖北省、武汉市对外通道实施最严格的封闭和交通管控，中国海关即依法阻止全国各地拟出境人员中发现的“四类人员”出境。1月23日，中方关闭离汉通道时，中国以外的国家和地区一共只有9例确诊病例，美国只有1例。1月31日，美国停飞中美直航航班，2月2日，美国对所有中国公民关闭边境，当时美国公布的确诊病例也只有10余例。中国抗疫行动公开透明，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然。

美国作为世界上医疗技术最先进的发达国家，却沦为疫情最严重的国家，确诊病例高达600多万，死亡人数20多万，个中缘由值得深思。美国就疫情问题对中国进行无端指责，完全是企图把本国应对疫情不力的责任“甩锅”中国。美方无理攻击并退出世界卫生组织，危及全球抗疫合作，不仅给世界人民带来伤害，也会让本国人民继续付出惨重代价。美国现在要做的是，停止政治操弄，摒弃将病毒标签化、政治化的作法，把心思和精力放到抗击国内疫情上，支持联合国及世界卫生组织发挥应有的作用。

在气候变化和环境保护问题上，中国积极承担符合自身发展阶段和国情的国际责任，实施了一系列政策行动，成绩有目共睹。我们提前两年完成2020年气候行动目标，为全球应对气候变化作出重大贡献。中国非化石能源占能源消费总量比重已经上升到近15%，可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已占全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国。习近平主席刚刚在第七十五届联大一般性辩论上进一步宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这进一步体现了中国愿与各国携手共建充满生机、清洁美丽的世界的美好愿景和构建人类命运共同体的责任担当。

中国积极参与全球气候治理，是《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国，并为达成《京都议定书》《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献。在中方与各方共同努力下，2019年联合国气候变化马德里会议上达成了坚持多边主义、反映各方气候治理共识的一系列决定，为后续谈判奠定了基础。

美国作为全球累计排放温室气体最多的国家，既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，拒绝为保护地球家园采取最低限度行动，彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，严重阻碍了全球减排、促进绿色低碳发展等相关进程。美国是世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，但拒绝批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。美国没有任何资格在气变问题上指责他国。

美国大搞单边主义和霸凌行径，不断“退群”“毁约”，严重冲击以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。美国在世界各地炫耀武力，粗暴干涉别国内政，策动“颜色革命”，破坏地区和平与稳定。美国重拾“冷战思维”，制造意识形态对抗，把世界推向危险境地。美国掀起逆全球化之风，筑起保护主义壁垒，破坏世界供应链和产业链稳定。美国高举单边制裁大棒，疯狂围堵打压外国企业，妄图人为切断世界资金流、技术流、产品流、产业流、人员流。这些都对世界和平与发展构成严重威胁。

中方敦促美方认真审视自身问题，改弦更张，多做有利于世界和平与发展的事情，而不是在单边和霸权道路上越走越远。

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