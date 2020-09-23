中国将始终践行多边主义（望海楼）

9月21日，中国国家主席习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话，多次提到“多边主义”一词，强调了多边主义的重要性，为联合国践行多边主义提出建议，重申了对多边主义的坚定承诺。9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时指出，我们要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。

联合国的75年，是多边主义快速发展的75年。国际上的事大家商量着办，同舟共济已成为国际社会广泛共识。一个标志性事件是，2018年12月，联合国大会宣布将4月24日设立为多边主义与外交促进和平国际日。

然而，大潮之下也有逆流。当今世界，保护主义、单边主义和霸凌行径抬头，个别国家和政治势力急于“甩锅”“脱钩”“退群”，破坏国际合作，企图挑起意识形态和社会制度对抗，使世界陷入危险境地。这股逆流不仅是对多边主义的挑战，也是对联合国未来工作的考验。对此，中国始终做多边主义的践行者，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。

多边主义是解决国际问题的必要路径。习近平主席指出，世界问题多得很、大得很，全球性挑战日益上升，应该也只能通过对话合作解决。正是基于这一判断，基于对多边主义的坚守，中国在伊朗核问题、朝鲜半岛问题等复杂多变的地区和国际热点问题上，历来照顾各方合理关切，推动政治外交途径解决争端，为维护和平、化解纷争发挥着不可替代的作用。

多边主义是国际公平正义的重要支撑。世界普遍认为，单边主义没有出路，霸权霸凌霸道不得人心。一个常识是，任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素无所顾忌。世界各国应坚持共商共建共享，共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。另外，各国应共同维护国际法和国际规则，不对国际机制动辄合则用、不合则弃。

多边主义与人类命运共同体是人间正道。新冠肺炎疫情促使人类命运共同体理念更加深入人心。除疫情外，人类还共同面临气候变化、恐怖主义等诸多挑战。要破解这些问题，光靠单打独斗不行，“甩锅”“割席”必然误事，人类大家庭理应共同努力。刚刚通过的《纪念联合国成立75周年宣言》，同样强调多边主义和国际合作的重要性，重申对可持续发展、环境保护、和平、正义、性别平等等方面的承诺。

践行多边主义切忌坐而论道，而要起而行之。联合国应以解决问题为出发点，以可视成果为导向。尤其是当前新冠肺炎疫情仍在蔓延的背景下，联合国更应聚焦公共卫生问题，同时关注健康、经济、社会等多重危机并发的风险。中国也正以自身行动，携手各方一道努力。

世界进入动荡变革期，但中国支持多边主义的立场从未改变。作为最大的发展中国家和安理会常任理事国，中国将继续践行联合国的崇高理想，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

（作者为中国国际问题研究院副研究员）

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