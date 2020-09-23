习近平：共同创造世界更加美好的未来

9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话。

新华社记者 鞠 鹏摄

■ 第一，这场疫情启示我们，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。

■ 第二，这场疫情启示我们，经济全球化是客观现实和历史潮流。

■ 第三，这场疫情启示我们，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。

■ 第四，这场疫情启示我们，全球治理体系亟待改革和完善。

新华社北京9月22日电 国家主席习近平22日在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，指出面对新冠肺炎疫情，各国要践行人民至上、生命至上理念，加强团结、同舟共济。要树立命运共同体意识和合作共赢理念，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式，秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动疫情后世界经济“绿色复苏”，坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。中国坚持走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路，将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

习近平指出，今年是世界反法西斯战争胜利75周年，也是联合国成立75周年。联合国隆重举行纪念峰会，铭记世界反法西斯战争历史经验和教训，重申对联合国宪章宗旨和原则的坚定承诺，具有重要意义。

习近平指出，人类正在同新冠肺炎疫情进行斗争。各国人民守望相助，展现出人类在重大灾难面前的勇气、决心、关爱，照亮了至暗时刻。疫情终将被人类战胜，胜利必将属于世界人民！

习近平强调，面对疫情，我们要践行人民至上、生命至上理念，调集一切资源，科学防治，精准施策，不遗漏一个感染者，不放弃一位患者，坚决遏制疫情蔓延。要加强团结、同舟共济，秉持科学精神，充分发挥世界卫生组织关键领导作用，推进国际联防联控，坚决打赢全球疫情阻击战，反对政治化、污名化。要制定全面和常态化防控措施，有序推进复商复市复工复学，创造就业，拉动经济，恢复经济社会秩序和活力，主要经济体要加强宏观政策协调，不仅要重启本国经济，而且要为世界经济复苏作出贡献。要关心和照顾发展中国家特别是非洲国家，在减缓债务、援助等方面采取及时和强有力举措，确保落实好《联合国2030年可持续发展议程》，帮助他们克服困难。

习近平指出，75年前，中国为赢得世界反法西斯战争胜利作出了历史性贡献，支持建立了联合国。今天，秉持同样的担当精神，中国积极投身国际抗疫合作，为维护全球公共卫生安全贡献中国力量。中国将继续同各国分享抗疫经验和诊疗技术，向有需要的国家提供支持和帮助，确保全球抗疫物资供应链稳定，并积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究。中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。中国将落实好两年提供20亿美元国际援助的承诺，深化农业、减贫、教育、妇女儿童、气候变化等领域国际合作，助力各国经济社会恢复发展。

习近平指出，人类社会发展史是一部不断战胜各种挑战和困难的历史。新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。新冠肺炎疫情不会是人类面临的最后一次危机，我们必须做好携手迎接更多全球性挑战的准备。

第一，这场疫情启示我们，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。各国紧密相连，人类命运与共。任何国家都不能从别国的困难中谋取利益，从他国的动荡中收获稳定。如果以邻为壑、隔岸观火，别国的威胁迟早会变成自己的挑战。要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式，让世界多样性成为人类社会进步的不竭动力、人类文明多姿多彩的天然形态。

第二，这场疫情启示我们，经济全球化是客观现实和历史潮流。面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制，都违背了历史规律。世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂。我们不能回避经济全球化带来的挑战，必须直面贫富差距、发展鸿沟等重大问题。要处理好政府和市场、公平和效率、增长和分配、技术和就业的关系，使发展既平衡又充分，发展成果公平惠及不同国家不同阶层不同人群。要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通。

第三，这场疫情启示我们，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。人类不能再忽视大自然一次又一次的警告，沿着只讲索取不讲投入、只讲发展不讲保护、只讲利用不讲修复的老路走下去。应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。各国要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，推动疫情后世界经济“绿色复苏”，汇聚起可持续发展的强大合力。

第四，这场疫情启示我们，全球治理体系亟待改革和完善。疫情不仅是对各国执政能力的大考，也是对全球治理体系的检验。我们要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。全球治理应该秉持共商共建共享原则，推动各国权利平等、机会平等、规则平等，使全球治理体系符合变化了的世界政治经济，满足应对全球性挑战的现实需要，顺应和平发展合作共赢的历史趋势。国家之间有分歧是正常的，应该通过对话协商妥善化解。国家之间可以有竞争，但必须是积极和良性的，要守住道德底线和国际规范。大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。

习近平强调，今年以来，14亿中国人民不畏艰难、上下同心，全力克服疫情影响，加快恢复生产生活秩序。我们有信心如期全面建成小康社会，如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。

习近平强调，中国是世界上最大的发展中国家，走的是和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路。中国永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围，无意跟任何国家打冷战热战，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。中国不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行，将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力。中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

习近平宣布，为支持联合国在国际事务中发挥核心作用，中国将向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持；中国将设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金；中国－联合国和平与发展基金将在2025年到期后延期5年；中国将设立联合国全球地理信息知识与创新中心和可持续发展大数据国际研究中心，为落实《联合国2030年可持续发展议程》提供新助力。

习近平最后强调，历史接力棒已经传到我们这一代人手中，我们必须作出无愧于人民、无愧于历史的抉择。让我们团结起来，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，共同创造世界更加美好的未来！（讲话全文见第二版）

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