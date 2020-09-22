新华社评论员：建设和谐合作的国际大家庭——评习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会重要讲话

新华社北京9月22日电 题：建设和谐合作的国际大家庭——评习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会重要讲话

新华社评论员

“让我们重申对多边主义的坚定承诺，推动构建人类命运共同体，在联合国旗帜下实现更大团结和进步！”在联合国成立75周年纪念峰会上，习近平主席发表重要讲话，回顾联合国成立75年来走过的不平凡历程，提出4点重大建议，系统回答“世界需要一个什么样的联合国”这一时代之问，彰显了中国坚持多边主义、坚定维护联合国在国际事务中核心作用的坚定立场。

75年风雨兼程，联合国见证了各国为守护和平、建设家园、谋求合作的探索与实践。这是人类社会迅速发展的75年，是国际形势深刻变化的75年，是多边主义快速发展的75年。经历无数次考验，联合国仍然充满生机，联合国宪章仍然是世界和平与发展的重要保障。当今世界正经历百年未有之大变局，突如其来的新冠肺炎疫情对全世界是一次严峻考验。人类从未像今天这样，生死与共、休戚相关、命运相连。面对前所未有的风雨、波折，联合国承载着70多亿人民对美好生活的向往，肩负着崇高而重要的使命和责任。

面向未来，世界需要一个什么样的联合国？联合国应该如何发挥作用？习近平主席的4点建议做出了科学回答。世界更加需要主持公道的联合国，奉行大小国家相互尊重、一律平等，坚持共商共建共享，反对搞霸权、霸凌、霸道；更加需要厉行法治的联合国，毫不动摇维护联合国宪章宗旨和原则，以制度和规则协调各国关系和利益，不搞“谁的拳头大就听谁的”，不搞例外主义和双重标准；更加需要促进合作的联合国，以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和，建设和谐合作的国际大家庭；需要聚焦行动的联合国，无论是践行多边主义，还是平衡推进安全、发展、人权，都不能坐而论道，而要起而行之，以解决问题为出发点，不断取得扎实成效。

当今世界，全球性挑战日益上升，从维护和平稳定，到促进经济复苏，从共同抗击疫情，到完善后疫情时代全球治理体系，都必须坚持多边主义的人间正道，进一步发挥联合国在国际事务中的核心作用。习近平主席的4点建议与联合国宪章宗旨和原则高度契合，反映国际社会推进国际关系民主化和法治化的普遍呼声，彰显坚定维护以联合国为核心的国际体系、坚定维护以国际法为基础的国际秩序的决心。4点建议着眼新形势，倡导团结合作、互利共赢，为有力应对全球性挑战、实现共同发展指明了方向。无论国际形势如何风云变幻，中国始终坚定站在历史正确的一边，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动联合国事业和人类和平发展事业不断开拓前进。

“纵览当今世界，人们不难发现，强化而不是削弱国际合作，才有可能更好地实现人类共同福祉。”日前，联合国秘书长古特雷斯这样感慨。站在新的历史起点上，重温联合国的初心使命，重申坚持和弘扬多边主义，汇聚起构建人类命运共同体的磅礴之力，世界定将拥有更加光明的未来。

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