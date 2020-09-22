美国宣布对伊朗实施新制裁

新华社华盛顿9月21日电（记者 刘品然）美国政府21日宣布对与伊朗核、导弹和常规武器项目有关的实体与个人实施新一轮制裁。

美国总统特朗普当天发布行政令，宣布对27个支持伊朗核、导弹和常规武器项目的相关实体与个人实施制裁和出口管制。行政令说，与伊朗开展常规武器贸易或就相关武器提供技术培训、资金支持者，其在美国的财产将被查封。

另据媒体报道，伊朗外交部长扎里夫当天在出席一场智库活动时表示，美国新一轮制裁“没什么新意”，美方对伊朗已施加了所有压力，但伊朗没有屈服。

美国国务院本月19日单方面称，根据联合国安理会第2231号决议中的“快速恢复制裁”机制，2015年伊朗核问题全面协议达成前联合国对伊实施的制裁已于美国东部时间19日晚8时起恢复生效。

安理会成员，包括伊核协议参与方英国、法国、俄罗斯、中国、德国多次重申，美国于2018年5月退出伊核协议，不再具有启动“快速恢复制裁”机制的资格。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可。该决议第11执行段有“快速恢复制裁”机制内容，但规定只有伊核协议参与方才可以启动该机制。随着安理会第2231号决议规定的联合国对伊武器禁运截止日期（2020年10月18日）迫近，美国开始采取措施，试图继续维持对伊武器禁运。

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