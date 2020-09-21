中欧合作为多边主义注入正能量（国际论道）

年初以来，中欧班列在疫情防控、复工复产和稳定全球供应链等方面持续发挥作用，成为后疫情时代中欧经贸往来日益密切的缩影。图为四月十四日，在立陶宛首都维尔纽斯，中欧班列（渝新欧）“中国邮政号”在卸货。

立陶宛邮政供图（新华社发）

9月14日晚，中国国家主席习近平在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行视频会晤。

在世界各国抗击疫情、复苏经济的关键时期，中德欧领导人在会晤中一致同意加强沟通协调合作，深化互信，实现互利共赢，坚持维护多边主义，共同应对全球性挑战等，引发国际社会高度关注。舆论普遍认为，作为世界两大力量、两大市场、两大文明，中欧加强合作将为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。

会晤达成重要共识

双方正式签署《中欧地理标志协定》，重申年内完成中欧投资协定谈判的政治决心，同意建立环境与气候高层对话机制、数字领域高层对话……此次中德欧领导人会晤达成一系列重要共识，引发外媒热议。

俄罗斯卫星通讯社报道称，中国、德国和欧盟领袖在9月14日召开的视频会议发出强劲的政治信号——相互扩大市场开放，解除贸易、投资和金融合作壁垒。

据日本《产经新闻》报道，在中德欧领导人视频会晤中，中国国家主席习近平强调要做到“四个坚持”，即坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商。双方一致同意加快中欧投资协定的磋商进程，争取在年内签署。

“中欧决定打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系。”拉美社援引观察人士观点称，中德欧领导人视频会晤释放了中欧共同的意愿，即在后疫情时代，继续深化中欧关系，维护全球产业供应链稳定，避免双方经济脱节。

比中经贸委员会主席德威特高度关注中欧投资协定的谈判进展。在他看来，作为中欧经贸关系的核心议题，中欧投资协定如果能够达成，将意味着中欧经贸关系在互利共赢基础之上的重大提质升级。中德欧领导人共同为加快推进谈判进程提供了重要的政治牵引力。

德威特还指出，尽管受到新冠肺炎疫情影响，中欧始终保持着密切的高层交往，此次中德欧领导人会晤的成功举行，本身就充分表明中欧关系的特殊重要性和合作共赢属性。中德欧领导人在坦诚、开放的气氛中就一系列重大议题交换看法并达成广泛共识，欧洲商界普遍对此表示欢迎，并期待早日将这些重要政治共识转化为促进双边经贸发展的具体措施。

《政客》杂志欧洲版近日刊登欧洲政策中心高级顾问、欧盟亚洲问题专家莎达·伊斯拉姆的文章指出，中德欧领导人会晤就年内完成全面投资协定谈判、合作应对气候变化等双边和多边重大议题达成政治共识，为中欧关系注入了强劲信心和动力。

合作符合双方利益

会晤期间，中德欧领导人就中欧关系以及双方在经贸、绿色、数字、抗疫等领域对话合作深入交换看法，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域。欧洲各界人士普遍对中欧深化各领域合作的潜力和前景充满信心和期待。

近日，欧洲议会副议长帕帕狄穆里斯在出席活动时谈及自己到访中国的经历。他指出，中国在5G、人工智能、量子计算、移动支付和电子商务方面取得了巨大进步，是欧盟非常重要的战略合作伙伴。他强调，中欧应该共同重视网络安全，针对数字技术和数字经济建立起一个公平、安全的监管框架。

欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪表示，虽然中欧双方体制不同，但可以实现“和而不同”。双方应尊重彼此差异，开展对话合作，推动实现共同利益。普罗迪还强调，中欧都在应对新冠肺炎疫情带来的影响，现在是中欧开展对话的关键时刻。例如，中欧可以一起应对环境问题的挑战，实现环境保护的共同目标。

“中国首次成为德国最大的出口客户。”德国《法兰克福汇报》网站近日刊文称，据德国联邦统计局公布的数据，今年4月至6月，德国对中国的出口总额接近230亿欧元。相比之下，德国对美国的同期出口仅为200亿欧元，而此前，美国一直是德国的第一大出口国。该报道指出，从长远来看，中国经济可能会变得更加强大，因此中国市场对德国等欧洲国家而言将更加重要。

据德国《青年世界报》网站近日报道，根据中国欧盟商会最新发布的立场文件，欧盟公司基本上无意限制继续为它们带来高额利润的在华业务。在一项调查中，39%的受访欧盟企业表示，2019年在中国的销售额增长高达20%。

共同维护多边秩序

在此次中德欧领导人会晤中，习近平指出，当前，新冠肺炎疫情全球大流行使百年未有之大变局加速演进。人类面临许多共同挑战，正站在新的十字路口。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，越是面对这样的形势，越要牢牢把握相互支持、团结合作的大方向，越要坚定不移推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展，为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。

默克尔、米歇尔、冯德莱恩表示，当今世界需要欧中加强团结合作，共同维护多边主义，抵制单边主义和保护主义，更加有效应对各种全球性挑战，这符合欧中双方和国际社会的共同利益。

“中德欧领导人会晤开启了中欧关系的新篇章,中欧关系早已超出了经贸合作的范畴。”欧洲议会议员希尔德·沃特曼斯9月14日在《欧盟观察》上发表评论强调，欧洲绝不应该追随美国与中国为敌，“脱钩”根本就不是一个选项。欧盟与中国的未来紧密交织在一起，双方必须采取建设性的方式合作应对全球性挑战，共同维护基于规则的多边秩序。

在国际政治经济智库“席勒研究所”研究员、法国《新团结》报主编克里斯蒂娜·比埃看来，中欧双方决定加强合作是多边主义的一次胜利。中欧两大世界文明之间加强合作将为世界其他国家树立典范。

“新冠肺炎疫情的大流行表明，健康和生命科学关系到全球所有国家的安危。人类所面临的全球挑战，只能通过所有国家携手合作来应对。”德国联邦议院副议长汉斯-彼得·弗里德里希指出，欧中合作具有重要全球意义。欧盟尤其是德国，与中国一样，都是全球贸易体系的积极参与者，双方有责任维护开放的全球市场，并与贸易保护主义作斗争。欧中是维护世界和平、安全与稳定的重要力量。

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