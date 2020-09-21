当地时间9月14日，美国海关和边境保护局以所谓的“强制劳动”为借口，对多家中国企业发布暂扣令，禁止从这些企业进口多种商品。这一行为是美国现任政府以中国当局和企业在新疆“侵犯人权”为由而采取一系列抹黑中的最新一例。

北京时间9月17日，中国国务院新闻办公室发表《新疆的劳动就业保障》白皮书，用翔实的数据和生动的事例展示了真实的新疆劳动就业状况，有力驳斥了西方所谓“强迫劳动”的不实指控，在境内外引发热议。

“西媒所谓‘强迫劳动’报道没有可信度”

“眼见为实。新疆的劳动就业保障政策非常完善。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万对新疆很熟悉。他表示，白皮书全面反映了中国政府这些年在促进新疆劳动就业和健全新疆劳动就业保障政策体系方面的巨大努力和显著成效。

“西方媒体关于所谓‘强迫劳动’的报道没有可信度。我相信，大部分头脑清醒的人士都不会相信这些报道。一段时间以来，在没有任何证据的情况下，西媒不停找借口攻击中国，目的是破坏中国的社会稳定。”泽米尔·阿万说。

“根据我这么多年的所见所闻和实地考察，西方媒体对中国‘强迫劳动’的报道并不属实。我经常去新疆，从来没有在新疆看到强迫劳动的现象。正如白皮书所描述的，新疆严格执行国家有关政策措施，积极践行国际劳工和人权标准，最大限度保障各族群众充分享有劳动权。”吉尔吉斯斯坦国会议员阿迪力·居努斯说，“我有很多亲戚在新疆。他们说，近几年，很多过去没有工作的人找到了工作，一些原来在外地做生意的人也回到家乡工作。能在家门口就业，大家都很开心。”

印度国立伊斯兰大学副教授沙海丽指出：“疫情期间，西方媒体有报道称，为了应对防疫物资短缺问题，新疆出现了‘强迫劳动’的现象。这种没有任何实质性证据的指控当然不可信。”

“新疆各族群众才最有发言权”

“生活幸不幸福，新疆各族群众才最有发言权。”中共新疆维吾尔自治区委员会党校民族宗教理论教研部副主任郭益海认为，白皮书全面客观地反映了新疆各族群众特别是少数民族群众劳动就业的真实情况，充分彰显了中国共产党“以人民为中心”的发展思想。

“正如白皮书指出的，通过各种形式的就业培训，各族群众劳动技能普遍提高，很多人成长为企业的岗位能手、技术骨干，一些人成为管理人员，一些人自主创业当了老板。”中建三局新疆分公司总经理吴军介绍，在新疆喀什，巴楚县政府与中建三局开展了“政企共建”，在巴楚县技工学校创办了“教育扶贫基地”，根据企业用人需求，设置6个“订单班”，吸引了当地近1000名富余劳动力报名参加学习。目前，已有350名巴楚县工友走上了新的工作岗位。艾尼·吾布力就是其中之一。

来自巴楚县阿拉格尔乡的艾尼·吾布力从巴楚县技工学校砌筑班毕业后进入中建三局。该局专门为他找了一名熟练工人作老师。目前，他每月能拿到3600元工资，正在努力备考建筑行业电工职业资格证书。

白皮书讲述了身边的真实故事，在新疆老百姓心中产生强烈共鸣。国网新疆昌吉供电公司副总经理、新疆昌吉回族自治州奇台县大泉塔塔尔族乡大泉湖村“访惠聚”驻村工作队队长阿布拉江·买买提说：“大泉湖村一直在争取给村民带来高质量就业。我通过国网昌吉供电公司积极联系兄弟企业，为无业村民提供更多就业岗位。截至目前，工作队已帮助4位村民实现就业，协助2位本村大学毕业生完成就业。工作队还积极联系储备了10个国有企业就业岗位，消除了村民的后顾之忧。”

“新疆的劳动就业保障经验值得学习”

白皮书显示，近年来，新疆劳动就业保障政策体系进一步健全，就业规模不断扩大，就业结构更趋合理，劳动力素质明显提升，居民和职工收入稳步增长。“这是伟大的成就。”阿迪力·居努斯说，“新疆的劳动就业保障政策和扩大就业的经验值得吉尔吉斯斯坦学习。”

泽米尔·阿万对在新疆开展职业教育培训赞不绝口。“开展职业教育培训至关重要。”泽米尔·阿万认为，这有助于拓宽就业渠道、扩大就业容量、增加居民收入和提高生活水平，可以大大增强新疆人民的获得感、幸福感、安全感。“相信经过大量培训，新疆的就业市场前景值得期待。”

让沙海丽印象深刻的是，在全疆对就业困难人员和零就业家庭实行实名动态管理和分类精准帮扶。对高校毕业生，实施就业创业促进计划、基层成长计划、“三支一扶”计划、青年就业启航计划等，引导和鼓励毕业生到基层就业、到企业就业和自主创业。“年轻人是国家的希望。如果年轻人能在就业上得到支持帮助，整个地区和国家就会稳定。”沙海丽说。

新疆正紧紧抓住“一带一路”建设机遇，优化产业结构、扩充就业容量。泽米尔·阿万说，在“一带一路”建设的带动下，新疆的工业、农业、基础设施、进出口贸易繁荣发展，已经并将继续创造大量就业机会。

(责编：杨光宇、岳弘彬)