中国妇女事业发展取得重大成就(环球热点)

图为中外代表在北京出席座谈会。

新华社记者 张玉薇摄

“中国政府在疫情暴发后所采取的一系列政策措施，实现了扶贫和改善社会条件的承诺。妇女署和联合国系统是中国减贫事业的合作伙伴，将继续鼓励中国在消除贫困领域发挥领导作用。”9月16日，21世纪人类消除贫困事业与妇女的作用——纪念北京世界妇女大会25周年暨全球妇女峰会5周年座谈会在北京举行，联合国副秘书长、妇女署执行主任姆兰博·努卡在视频致辞中作上述表示。她高度赞扬了中国在妇女脱贫、妇女就业以及教育均等、卫生健康等多方面取得的重大成就。

座谈会上，与会者纷纷认为，应弘扬北京世妇会和全球妇女峰会精神，携手同心，积极行动，为妇女提供平等优质的教育，确保妇女拥有平等就业机会，推动妇女事业和经济社会事业同步发展，使广大妇女都能享有美好幸福的生活。

“妇女发展事业的重要里程碑”

本次座谈会由全国妇联与联合国妇女署共同举办，旨在分享交流各方在落实全球妇女峰会承诺、《北京宣言》和《行动纲领》，特别是妇女减贫方面的经验和举措。

25年前，来自世界各地的代表齐聚北京，参加第四次世界妇女大会，共同写下了平等、发展与和平的梦想。

5年前，中国与联合国妇女署共同举办的全球妇女峰会举行，习近平主席就发扬北京世妇会精神，促进妇女全面发展、共建共享美好世界提出四点主张。

与会者认为，北京世妇会和全球妇女峰会都是妇女发展事业的重要里程碑，对保障妇女权利、实现妇女解放和进步产生了深远影响，为各国推动性别平等提供了行动指南。25年来，全球妇女事业取得积极进展，男女平等共识日益增强，推动妇女发展行动更加有力，妇女生存发展环境不断改善。

“1995年9月，第四次世界妇女大会在中国北京举行，会员国当年在《北京宣言》和《行动纲领》中商定的承诺和行动，仍然是至今有关性别平等以及赋权予妇女和女童最全面和最具变革性的议程。”努卡说。

“中国政府的领导力令人赞赏”

中国一直是全球妇女事业和减贫事业的积极倡导者和有力推动者。

今年，中国将实现现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。中国积极致力于贫困妇女脱贫发展，在经济发展、就业创业、文化教育、社会保障、卫生健康、慈善公益等方面采取了一系列政策措施，取得显著成果。在中国7亿多脱贫人口中，妇女约占一半。中国许多妇女积极响应国家扶贫攻坚号召，发挥了“半边天”作用。

“消除贫困与可持续发展目标密切相关，对妇女和女童至关重要。”努卡指出，2012年以来，中国通过增加创收和就业机会，使得众多妇女脱贫；在中国，55％的新互联网业务是由女性创立的；在教育均等以及享有性与生殖健康方面，中国也都取得了重大进展。

联合国代理驻华协调员洪腾认为，中国政府在推动该国性别平等和增强妇女权能方面的承诺和领导力令人赞赏。

“送个‘聚宝盆’，实现产业脱贫有保证。”贵州亘蓝母图民族布艺蜡染开发有限公司总经理张义琼说，通过贵州省妇女特色手工产业“锦绣计划”扶贫工程，她在州、县妇联的帮助下，出资1500万元，成立贵州亘蓝母图民族布艺蜡染开发有限公司，把家里的住房变成了加工厂。“至今我获得20项国家专利。县政府给我提供了7000平方米的标准厂房，支持我办成了集研发、加工、销售为一体的企业。”

“中国在扶贫方面取得的斐然成就，为妇女的增能赋权包括减贫带来了倍增效应。”洪腾说，中国政府所提出的共享发展及实现公共服务及社会服务均等化的宏伟规划，都志在弥合不同人群间仍存在的差距。此外，在女童教育、性与生殖健康、社会保护与社会救助方面，中国所取得的进展是构建男女平等社会的关键推动力。“在这些领域中，中国政府已取得显著成就。”

推动妇女事业和经社事业同步发展

“我们感谢中国所做的一切工作，并鼓励中国继续在消除贫困领域发挥领导作用。”努卡指出。

多年来，泰国公主玛哈扎克里·诗琳通一直致力于推动泰国弱势群体，特别是偏远地区弱势群体的教育发展项目。“这些项目很好地证明，只要女孩能够获得优质教育，她们的表现会和男孩一样好。”她在视频致辞中认为，在充满挑战的21世纪，通过教育赋权妇女，包括为妇女提供终身教育，使她们不断接受培训、提升技能、学习新的技能，是促进妇女在可持续发展中发挥作用的关键。

洪腾说：“我们正面临着千载难逢的机遇，能够为今后的妇女与儿童带来创新和改变。我们期待中国继续发挥引领作用，在各领域、各方面持续推动妇女的权利实现。”

“增强妇女经济权能是实现妇女权利和性别平等的关键所在。”肯尼亚驻华大使萨拉·塞雷姆说，作为具有影响力的女性，我们在加快推动性别平等方面发挥着重要作用，我们应当为全世界的妇女以及女童优先推动这项议程。

“受益于性别平等观念，我得以接受教育，还能来到中国留学，我的家人对此感到非常骄傲。”巴基斯坦籍留学生伊萨·伊克巴尔在中华女子学院学习，通过该项目的学习，她学到了宽容、共存、共处，她希望能不断提升能力，为更好地推进男女平等而努力。

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