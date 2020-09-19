为世界和平出征（和音）

和平需要争取，和平需要维护。中国愿同所有爱好和平的国家携手努力，让和平与正义之光照亮世界每一个角落

9月18日，国务院新闻办公室发布《中国军队参加联合国维和行动30年》白皮书，回顾中国军队参加联合国维和行动30年来的光辉历程、坚定实践和重要贡献，展示中国军队全面落实习近平主席出席联合国维和峰会时宣布的承诺，介绍新时代中国军队维护世界和平的理念和行动，深入阐明中国军队为世界和平出征，是和平之师、正义之师、文明之师，是服务构建人类命运共同体的坚定力量。

正如习近平主席所指出：“和平是人类共同愿望和崇高目标。联合国维和行动为和平而生，为和平而存，成为维护世界和平与安全的重要途径。维和行动给冲突地区带去信心，让当地民众看到希望。”始于1948年的联合国维和行动，旨在帮助遭受冲突的国家创造实现持久和平的条件。70多年来，联合国维和人员在世界上最为艰苦和危险的地区无私地奉献与牺牲，“蓝盔”成为战乱地区和平与希望的象征。实践充分证明，联合国维和行动在避免新的世界大战爆发、遏制局部冲突升级、纾解人道主义灾难、促进世界和平与发展方面发挥了重要和不可替代的作用。正如一位中国维和战士在日记中所写：“如果有人问我们为什么要跑那么远，到那么危险的地方去维和，请告诉他，因为我们要维护人类文明的底线。”

中国军队是联合国维和行动关键力量。1990年4月，中国军队向联合国停战监督组织派遣5名军事观察员，开启了中国军队参加联合国维和行动的历程。从最初的军事观察员，发展到工兵分队、医疗分队、运输分队、直升机分队、警卫分队、步兵营等成建制部队以及参谋军官、军事观察员、合同制军官等维和军事专业人员，中国维和官兵的足迹遍布柬埔寨、刚果（金）、利比里亚、苏丹、黎巴嫩、塞浦路斯、南苏丹、马里、中非等20多个国家和地区。30年来，一批又一批中国维和军人前赴后继、向险而行，为世界和平英勇出征、砥砺前行，先后参加25项联合国维和行动，累计派出维和官兵4万余人次，16名中国官兵因此献出了宝贵生命。今年8月，2521名中国官兵在8个维和特派团和联合国总部坚守岗位、执行任务。中国积极参加联合国维和行动，是联合国第二大维和摊款国和会费国，安理会常任理事国第一大出兵国。联合国副秘书长阿图尔·哈雷强调：“中国在联合国维和行动中发挥着独特和关键作用，没有中国这样的会员国支持，联合国维和行动不可能取得今天这样的成就。”

中国军队参加联合国维和行动，源于中华民族的和平基因，源于中国人民的天下情怀，源于人民军队的根本宗旨，源于中国的大国担当。以履行大国担当、维护世界和平、服务构建人类命运共同体为初心和使命，中国军队在战乱地区监督停火、稳定局势、保护平民、安全护卫、支援保障、播撒希望，赢得国际社会广泛赞赏。肯尼亚军官鲁根多说：“危难时，中国军队不仅带来安全，更带来温暖。”黎巴嫩辛尼亚村村长卡萨姆感慨道：“像中国维和部队这样真诚帮助我们的不多。东方朋友对我们的帮助是全方位的，是不夹杂任何私心的，中国维和军人是和平使者的典范。”一位联合国官员评价说：“在中国维和军人的身上，我们看到了中华民族最伟大的优点：善良和智慧。感谢中国让世界更美好！”

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，也是联合国成立75周年。在这个富含历史意蕴的年份回顾中国“蓝盔”走过的不平凡历程，更加彰显中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国军队始终是世界和平与发展的正义力量。和平需要争取，和平需要维护。中国愿同所有爱好和平的国家携手努力，让和平与正义之光照亮世界每一个角落。

《 人民日报 》（ 2020年09月19日 03 版）

(责编：白宇)