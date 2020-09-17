推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展

国家主席习近平14日晚在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式共同举行会晤。欧洲各界人士发表讲话或在接受本报记者采访时表示，在新冠肺炎疫情加速世界格局演进，单边主义和保护主义抬头、经济全球化遭遇逆流的当下，此次会晤有助于欧中双方加强沟通合作，凝聚团结共识，坚持多边主义，共同应对全球性挑战，推动双方关系迈向更高水平，促进世界的和平与繁荣。

“中国与欧洲的团结彰显力量”

欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩14日介绍视频会晤情况，表示这次视频会晤对保持欧盟与中国之间的高层交往势头具有重要意义。默克尔在相关记者会上说，德欧中领导人进行了“良好、坦诚和开放的对话”。米歇尔表示，欧盟准备同中方加强合作。冯德莱恩表示，会晤“坦诚、开放、具有建设性”，是一次“非常务实”的对话。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，此次视频会晤代表了欧中最高水平的会谈和交流。在当前充满不确定性的世界形势中，欧中双方积极探寻深化合作之道，向国际社会展示了团结合作、维护多边主义的坚定决心和行动力。

西班牙胡安卡洛斯国王大学教授费利佩·德瓦萨表示，疫情冲击下的世界面临更多不稳定不确定因素，欧中作为维护世界和平稳定的两大力量，合作与共识不可或缺，双方在经贸投资、绿色发展、应对气候变化等议题上都存在广阔合作空间。“推动欧中关系迈向更高水平，不仅符合双方利益，能为人民带来更多福祉，也有利于促进世界的繁荣与稳定。”

“在最困难的时候，中国与欧洲的团结彰显力量。”克罗地亚《七日》周刊及《日报》网站总编辑马克·齐戈伊说，当前人类社会面临严峻挑战，欧洲与中国建立良好关系，包括加强政治互信以及深化经济、生态、科技等领域合作，将实现共同发展。

意大利赛尔修斯咨询集团商业发展负责人、中国问题研究学者亚历山德罗·扎德罗认为，这次视频会晤为双方进一步加强沟通和理解提供了良好契机。欧中投资协定谈判的加快推进，能让欧洲和中国经济在可持续发展中实现互惠，为欧洲提供新一轮发展机遇。

俄罗斯科学院欧洲所副所长弗拉季斯拉夫·别洛夫表示，这次视频会晤有助于扩大共识、管控分歧。欧中投资协定具有重要意义，不仅有利于欧洲经济和中国经济的发展，也有助于推动世界经济尽快恢复。

“欧中经贸合作的重要性愈发凸显”

法国席勒研究所研究员、《新团结》报主编克里斯蒂娜·比埃认为，习近平主席在会晤中提出的“4个坚持”，为欧中关系未来发展指明了方向，也为维护世界和平、稳定与繁荣释放出积极信号。作为世界两大力量，欧中双方围绕继续深化合作提出一系列具体安排，充分表明多边合作才是时代发展潮流。

德国科隆经济研究所经济学家克里斯蒂安·鲁舍认为，中国连续数年成为德国的重要贸易伙伴，欧盟和中国通过密切的贸易往来紧密地联系在一起，“进一步深化合作，是欧中两个重要经济体实现共赢的最佳途径”。

“面对疫情挑战，欧中经贸合作的重要性愈发凸显。”捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克表示，在欧洲抗击疫情的关键时刻，中国提供的医疗用品为许多欧洲国家解了燃眉之急。在国际商贸往来受到冲击的情况下，中欧班列一直保持运营，为欧洲很多企业带来生产原料和设备。

法国前总理拉法兰认为，欧洲应在独立自主的基础上，加强同中国合作，共同维护多边主义。

法国地缘政治与经济学者卡罗琳·皮埃尔表示，中国经济韧性十足，值得世界各国信赖。中国长期重视与欧洲深化合作，“此次视频会晤向世界发出欧中加强团结合作的积极信号。相信欧中在各领域的合作将迈上新台阶”。

“为维护世界和平稳定、推动世界经济复苏贡献更多力量”

“各国命运紧密相连，只有通过团结协作，才能战胜全球性挑战。”葡萄牙中国问题专家费尔南达·伊列乌说，近年来，欧中双方在各领域合作越来越密切。共建“一带一路”着眼于加强基础设施建设和互联互通，为扩大欧中合作提供了新的路径。“期待未来欧中双方在公共卫生安全、应对气候变化、对非三方合作等领域加强协调合作，为维护世界和平稳定、推动世界经济复苏贡献更多力量。”

波兰华沙大学欧洲研究中心主任古拉尔赤克说，抗击疫情以来，欧洲和中国都在努力恢复经济、提振贸易，也都在探索新的对外合作方式，欧中有很多可以协调合作的领域。欧中在清洁能源、数字经济、公共卫生等领域的合作前景广阔，对未来世界经济的发展将具有深远影响。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹认为，当前中国经济在全球主要经济体中表现亮眼，为欧洲企业发展提供了巨大机遇。中国数字经济、绿色经济正蓬勃发展，欧盟也提出了向绿色和数字化转型，打造欧中绿色合作伙伴、欧中数字合作伙伴，是互利共赢之举。

法国经济学家让—保罗·贝斯特指出，抗击疫情期间，全球数字经济合作正加速推进。欧洲各方亟须同强劲发展的中国深化合作，共同应对挑战，推动自身经济和世界经济恢复增长。

鲁舍认为，当今世界面临巨大挑战，没有任何国家可以独善其身，坚持多边主义、加强国际合作非常重要。欧中双方携手努力，必将为有效应对全球性挑战贡献更多力量。

（本报北京、柏林、马德里、华沙、布鲁塞尔、巴黎、罗马、莫斯科9月16日电 记者杨迅、李强、花放、姜波、于洋、张朋辉、葛文博、叶琦、殷新宇）

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 03 版）

(责编：白宇)