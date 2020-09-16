外交部：美方双重标准做法令人不齿

人民网北京9月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持16日例行记者会。记者会实录如下：

应俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将出席于9月17日举行的第十次金砖国家安全事务高级代表视频会议。

新华社记者：请问中方对第十次金砖国家安全事务高级代表视频会议有何期待？

汪文斌：金砖机制是新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台。近年来，在五国领导人战略引领下，金砖国家推动各领域务实合作，深化团结互信，增进了五国人民福祉，已经成为新兴大国合作的典范。

金砖国家安全事务高级代表会议是五国加强政治安全合作的战略性平台，第十次金砖国家安全事务高级代表会议是今年金砖国家领导人会晤前的一场重要活动。五国将就国际安全形势、生物安全以及反恐和网络安全合作等议题深入交换意见，致力于携手应对各种挑战，共同维护五国安全和发展利益，维护世界和平稳定。中方愿同其他金砖成员共同努力，推动此次会议取得积极成果，进一步深化金砖国家政治安全领域战略互信，进一步发出金砖国家团结合作的有力信息。

NHK记者：第一个问题，今天日本新内阁成立，中方对此有何评论？第二个问题，据报道，阿联酋已经批准紧急使用一批中国企业研发的新冠疫苗。报道称，阿联酋是国际上首个批准使用中国企业研发的疫苗的国家，中方对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，中方对菅义伟先生当选日本首相表示祝贺。据我了解，中国领导人也将向他致电祝贺。

我们注意到，菅义伟首相近来多次表示，要同中国等周边邻国构筑稳定外交关系，对此我们表示赞赏。中日互为友好近邻，也是亚洲乃至世界的重要国家，发展长期稳定、友好合作的中日关系，符合两国人民根本利益和国际社会的普遍期待。中方愿同日本新政府一道，按照中日四个政治文件确立的各项原则和精神，不断巩固政治互信，持续加强两国各领域交流合作，共同推动中日关系不断取得新的更大发展。

关于你提到的第二个问题，当前，全球抗疫形势依然严峻。疫苗是战胜新冠肺炎疫情的重要武器。国际社会正全力以赴推进疫苗国际合作，致力于建立抗疫“防火墙”。中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

中国和阿联酋是全面战略伙伴。疫情发生以来，中阿两国同舟共济、共克时艰，共同谱写了兄弟同心、携手抗疫的感人篇章。目前，中阿双方正在阿联酋合作开展全球首个新冠灭活疫苗国际临床三期试验，有关工作稳步推进。中方将继续同阿联酋一道，密切协调配合，推动疫苗研发合作早日取得实效，助力国际社会早日战胜疫情。

关于疫苗合作的具体情况，你可以向有关企业询问。

《澳门月刊》记者：据报道，中国深圳振华数据信息技术有限公司近日泄露的数据库显示，该公司一直在进行开源情报收集，并对全球目标领域的知名人物进行评估，包括各国政要及其配偶、子女、学者以及有关公司、智库等个人和组织都是该公司的监视对象。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关公司已经作出了公开的回应，表示有关报道与事实严重不符。有关公司已明确表示，他们是一家私营企业，客户是研究机构和商业团体，不收集数据，只做数据整合，有关数据都是互联网上公开的数据。

我这里要说明的是，中国是网络安全的坚定维护者。中方一贯反对并严厉打击各类网络犯罪行为，愿与各国加强对话合作，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间。

前不久，针对当前数据安全风险突出的问题，中方提出了《全球数据安全倡议》，旨在维护全球数据和供应链安全，推动数字经济的发展。这一倡议正在得到越来越多国家的积极回应。中方愿与各方加强交流合作，达成并遵守反映各国意愿、尊重各方利益的全球规则，切实堵住一切利用技术优势危害别国安全的行为，共同维护全球数据安全。

印度公共广播电台记者：你能否介绍其他国家加入《全球数据安全倡议》的具体条件？中国将如何通过该倡议来加强数据安全？

汪文斌：我刚才已经介绍了相关情况。中方提出的《全球数据安全倡议》正在得到越来越多国家的积极回应。我们愿同各方加强合作，共同维护全球数据安全。

彭博社记者：第一个问题，菅义伟已任命安倍胞弟岸信夫为日本新任防卫大臣，众所周知，岸信夫与台湾关系亲密，上月刚刚访台，外交部对他的任命有何评论？第二个问题，网络安全公司Red Delta发布的报告显示，中国支持的黑客试图入侵梵蒂冈的一个邮箱服务器。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，我们对岸信夫先生就任日本防卫大臣表示祝贺。希望两国防务部门加强对话交流，持续增进安全互信，推动构建建设性的双边安全关系，共同维护国际和地区的和平稳定。我们也希望日方恪守一个中国原则，避免和台湾方面进行任何形式的官方往来。

关于第二个问题，中国坚决反对并打击任何形式的网络攻击和网络犯罪行为，这一立场是一贯、明确的。黑客攻击是所有国家面临的共同威胁，有关问题应当通过双边对话或司法协助等渠道合作调查、取证、打击，不应将网络安全问题政治化。

总台央广记者：据《洛杉矶时报》报道，加州大学洛杉矶分校一项最新分析结果表明，新冠病毒可能早在2019年12月，也就是世卫组织获悉中国武汉出现新冠病毒肺炎病例前就已存在于洛杉矶。中方有何评论？

汪文斌：一段时间以来，国际上不断有关于新冠肺炎疫情暴发时间、地点等方面的报道，这应该引起重视。世卫组织官员曾表示，病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地，应对病毒来源的多种可能性持开放态度。

这再次说明，病毒溯源是一个十分复杂的科学问题，不应将病毒标签化、将疫情政治化、将别国污名化。应该让科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。中方将继续支持在世卫组织主导下各成员国就病毒动物源头等领域开展合作，支持各国科学家开展相关科学研究。我们希望有的国家也能够采取积极态度，同世卫组织开展合作。

法新社记者：第一个问题，据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚联邦警察截获中国驻澳外交官同澳议员顾问的通讯记录，后者牵扯到一起“外国影响力”的调查案件。中方能否证实？对此有何评论？第二个问题，时尚零售商H&M终止了与一家涉嫌使用新疆强迫劳力的中国供货商的合作关系，中方对此有何评论？中方如何保证涉及新疆的供应链中不存在“强迫劳动”问题？

汪文斌：关于第一个问题，我们注意到有关报道。中国驻悉尼总领馆已经就此表明立场。中国驻澳使领馆一贯遵守国际法和国际关系基本准则，始终致力于促进中澳各领域友好交流与务实合作。个别媒体所谓“总领馆及其官员从事渗透活动”的说法纯属无中生有、恶意污蔑，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

我想再次强调，中国奉行独立自主的和平外交政策，从来不会、也没有必要对其他国家搞什么“干涉”、“渗透”，这不是中国的行事方式和文化基因。澳大利亚国内一些人热衷于通过抹黑攻击中国来煽动反华情绪、博取眼球，毒化中澳关系氛围，已经到了无所不用其极的地步。我们敦促澳方一些人摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止将中国驻澳使领馆正常履职行为政治化、污名化的做法，不要给中澳关系制造新的麻烦和障碍。

关于第二个问题，昨天我已经回答过类似的问题，有关国家以所谓“强迫劳动”问题为借口，对有关中国企业采取限制措施，中方对此坚决反对。我们认为，有关措施是一种政治化操弄，违反国际贸易规则，破坏全球产业链、供应链、价值链。

巴通社记者：巴基斯坦和中国签署了在中巴经济走廊框架下成立经济特区的协议。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，设立经济特区将促进巴基斯坦的工业化，创造更多就业机会。中方对此有何评论？

汪文斌：9月14日，中国有关企业同巴基斯坦方面签署了《拉沙卡伊特别经济区项目开发协议》。这是中巴双方在中巴经济走廊框架下签署的首个特别经济区开发协议。中巴两国政府对此高度重视，巴基斯坦总理伊姆兰·汗、中国驻巴大使姚敬共同出席签约仪式，中国国家发展改革委副主任、中巴经济走廊联委会中方主席宁吉喆通过视频致辞。

该协议的签署标志着项目即将进入实质建设阶段，相信将为两国产业合作发挥重要示范和引领作用，助推中巴经济走廊高质量发展，增强巴基斯坦经济发展的内生动力。

路透社记者：澳大利亚政府律师以涉嫌干涉澳大利亚内政为由，将中国作为“外国”（Foreign State）正式列入警方调查。中方对澳大利亚警方针对中国进行“外国影响力”调查有何评论？

汪文斌：我刚才已经说过，澳大利亚国内一些人热衷于通过抹黑攻击中国来煽动反华情绪、博取眼球，毒化中澳关系氛围。这无助于两国关系的发展，也是令人不耻的行为。中国奉行的是独立自主的和平外交政策，我们从来不会也没有必要对其他国家进行“干涉”、“渗透”。我们敦促澳方一些人停止将中国污名化的做法。

澎湃新闻记者：据报道，美国务卿蓬佩奥在美智库大西洋理事会线上论坛称，越来越多的国家支持美方的世界观，世界对中国共产党威胁的看法发生了有力转变。中方对此有何回应？

汪文斌：蓬佩奥一贯罔顾事实、满口谎言，利用一切场合肆意污蔑抹黑中国，国际社会对此看得十分清楚。

与蓬佩奥宣称的越来越多国家支持美方的世界观相反，多份调查报告显示，在蓬佩奥之流主导的错误外交政策影响下，美国的国家形象越来越不受欢迎。欧洲对外关系委员会近期一份调查报告显示，欧洲多国民众对美国的信任正在消失，美国在他们心目中的形象因疫情危机“严重恶化”。2020年“最佳国家”报告显示，世界对美国的信任度近两年来下降了50%，降幅居世界首位。美国盖洛普公司网站年度调查报告显示“美国的领导力在世界继续不受欢迎”，特别是美国的欧洲传统盟友对其“领导地位”的支持率最低。皮尤研究中心在37个国家调查发现，认同美国正确处理国际事务的比例仅为20%。皮尤研究中心昨天发布的另一项民调显示，由于新冠肺炎疫情应对不力等因素，英国、法国、德国、日本、韩国等国对美国的好感度均降至历史的最低点。

我们再次敦促蓬佩奥之流尊重事实，停止喋喋不休的反华言论，否则只会招致中国人民和国际社会正义人士的更大反感。

《北京日报》记者：据报道，美常务副国务卿比根9月11日在首届“美国-湄公河伙伴关系部长级会议”上称，中国修建的11座大坝对湄公河粮食安全、环境和人民生活造成了不利影响。9月14日，美国国务卿蓬佩奥发表关于“湄公河-美国伙伴关系”的声明，要求中国分享包括水坝运营数据在内的上游数据，并要求该数据必须通过湄公河委员会渠道而不能通过别的平台分享。中方对此有何评论？

汪文斌：近一个时期，美国为了挑拨中国和地区国家的关系，反复炒作澜湄水资源问题。这完全违背事实，毫无科学依据，也十分霸道。我这里向大家澄清几点事实：

第一，澜湄流域各国均拥有合理开发利用流域水资源的权利。根据国际农业研究磋商组织的统计，湄公河国家依据本国的发展需要，在湄公河干流支流建有300余座各型水电站。中方在科学评估基础上，在澜沧江干流上建成了11座水电站。这些水利设施为流域各国的经济社会可持续发展发挥了重要作用。美国偏偏指责中国的水利设施对湄公河沿岸造成了不利影响，这纯属别有用心，可谓“欲加之罪、何患无辞”。

第二，国际科学界和湄委会对澜沧江上游水电站的作用已有公论。中国澜沧江水电站“雨季蓄洪、旱期放水”，有助于维持湄公河旱季流量。此外，澜沧江径流量仅占湄公河全流域水量的13.5%，其出境水量对湄公河水量整体的影响十分有限。在这个问题上，美方有关人士应当加强学习，而不是发表违背科学结论和常识的奇谈怪论。

第三，在前不久举行的澜湄国家第三次领导人会议上，李克强总理宣布，中方将与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息。澜湄六国并共同发表《万象宣言》，决心共同营造持久和平、稳定、团结与和谐的有利环境，支持建设澜湄水资源合作信息共享平台。澜湄合作秉持共商共建共享的原则，取得了显著的成效，得到地区国家普遍欢迎和赞赏。美国对澜湄地区国家颐指气使的做法蛮横无理，不会得逞。

第四，中方一贯主张，澜湄合作应当秉持开放、包容的精神，与现有次区域合作机制相互补充、协调发展。美方一再造谣污蔑中方，其真实动机令人怀疑。美方是为了地区的繁荣发展，还是要破坏地区的合作？是要帮助湄公河国家抗旱减灾，还是试图把地区国家拖入大国对抗的陷阱？美方应当对此作出解释。

湄公河国家与中国“同饮一江水、命运紧相连”。任何挑拨中国同地区国家关系、破坏地区和平稳定与发展繁荣的图谋都注定是徒劳的。

路透社记者：世界贸易组织本周二裁决美国对华加征关税措施违反国际贸易规则，中方对此有何评论？

汪文斌：关于世贸组织专家组发布的报告，中国商务部新闻发言人已作出回应。我们对专家组做出客观、公正裁决表示赞赏。

近一个时期，美国个别政客一再诬蔑中国“不遵守”规则。世贸组织专家组的报告再次证明，真正破坏国际规则的正是美方自己。由此联想到近来美国对多边国际组织的种种做法不难看出，美国就是把国际组织用来服务美自身利益，合则用，不合则弃。

中方始终坚定支持和维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，尊重世贸组织规则和裁决。希望美方充分尊重专家组的裁决和以规则为基础的多边贸易体制，采取实际行动，与世贸组织成员共同维护多边贸易体制，推动世界经济稳定健康发展。

印度公共广播电台记者：第一个问题，印度防长昨日称，印中双方均同意通过和平对话方式解决边界问题。印方早前也表示，双方应将部队恢复到4月实控线状态。为何中方不愿将部队撤回至4月的状态？第二个问题，在昨日举行的上合组织安全会议秘书会中，巴基斯坦方面无视东道国俄罗斯的建议，违反上合组织有关不在会上讨论双边问题的规定，挂出了一张“不实”的地图。中方对巴方这一行为有何评论？

汪文斌：中方在中印边界问题上的立场是一贯、明确的。中方一贯严格遵守两国签署的有关协定，致力于维护中印边境地区的和平稳定，同时坚定维护国家领土主权和安全。近期中印边境事态的责任不在中方，是印方违反双方协议协定和重要共识在先，非法越线挑衅在先，单方面改变边境地区现状在先，鸣枪威胁中方边防部队安全在先。当务之急是印方应立即纠正错误做法，尽快在现地脱离接触，以实际行动推动边境局势缓和降温。

近期中印两国外长在莫斯科举行会见，就当前局势达成五点共识。希望印方同中方相向而行，遵循两国领导人达成的一系列重要共识，将分歧放在双边关系的适当位置，不让分歧上升为争端，避免采取可能使事态升级的行动。中方愿继续同印方通过外交和军事渠道保持对话协商，共同努力维护边境地区的和平与安宁。

关于第二个问题，我不掌握你说的情况，会后会去了解一下。

印度公共广播电台记者：正如你所说，中印双方都希望解决边界问题，你也提到近三四个月以来在中印边境地区发生的一些具体事件。我想知道，中印边境局势能否恢复到4月以前的状态？双方的谈判能否继续推进？

汪文斌：我刚才已经说了，当务之急是印方应该立即纠正错误做法，尽快在现地脱离接触，以实际行动推动边境局势缓和降温。我们希望印方和中方相向而行。中方也愿继续同印方通过外交和军事渠道保持沟通协商，共同努力维护边境地区的和平与安宁。

《环球时报》记者：据媒体报道，近日美军侦察机冒用马来西亚民航飞机电子代码，对中国海南岛和西沙群岛进行抵近侦察。请问中方对此有何评论？

汪文斌：冒用他国民航飞机电子代码是美军惯用伎俩。据不完全掌握，今年以来，美军侦察机冒用他国民航飞机地址码在南海活动已达上百次。美方上述行为严重违反国际航空规则，严重扰乱有关空域的航空秩序和安全，严重威胁中国和地区国家安全，性质十分恶劣。中方对此坚决反对。

我们敦促美方立即停止上述危险挑衅举动，避免发生海空意外。中方将继续同地区国家一道，坚定维护南海航行与飞越自由和安全，坚定维护本地区的和平与稳定。

路透社记者：台湾野鸟学会“中华鸟会”近日被国际鸟盟除名。台湾当局称，这是中国政府施压和干涉的结果，中方对此有何评论？

汪文斌：我不了解你说的情况。我想强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾地区参与国际组织活动必须遵循一个中国原则。

《南华早报》记者：美国财政部宣布将中国的优联集团列入黑名单，称该集团在柬埔寨开发的七星海港口破坏当地土地，该项目可能被用于协助中方在柬埔寨建立军事基地，请问中方对此有何评论？

汪文斌：我想强调，中国政府一贯要求海外中国企业遵守当地法律法规。中柬是传统友好邻邦，双方的合作公开透明、互利平等。

美国一再以“可能被改造成军事基地”的莫须有罪名，抹黑攻击中方同有关国家的正常合作，而自己却在全球150多个国家拥有数百个军事基地。美方这种虚伪、双重标准的做法令人不齿。

一段时期以来，美国出于遏制打压中国的考虑，不断违反国际法和国际关系基本准则，滥用各种借口非法制裁中方企业。我要说的是，美国的黑手伸得太长了，世界绝不能任由其胡作非为，各国都应坚决谴责和抵制美国的霸权行径。中方也将采取必要措施，坚决维护本国企业的合法权益。

(责编：于洋、杨牧)