日本首相菅义伟组建新内阁

新华社东京9月16日电（记者姜俏梅 郭丹）日本执政党自民党新总裁菅义伟16日在日本临时国会首相指名选举中顺利当选日本首相，并立即组建内阁。新内阁将于当晚在皇宫举行首相任命仪式和内阁大臣认证仪式后正式成立。

菅义伟内阁共有阁僚20人。从人员构成来看，前厚生劳动大臣加藤胜信担任内阁官房长官，副首相兼财务大臣麻生太郎、外务大臣茂木敏充、文部科学大臣萩生田光一、经济再生担当大臣西村康稔、经济产业大臣梶山弘志、环境大臣小泉进次郎、奥运大臣桥本圣子以及国土交通大臣赤羽一嘉这8位安倍内阁成员继续留任。安倍胞弟岸信夫首次入阁担任防卫大臣要职。分析人士认为，这反映出菅义伟内阁看重政权稳定性，继承前任安倍政策的色彩浓厚。

此外，菅义伟还起用有科技大臣经验的平井卓也担任数字大臣，武田良太出任总务大臣。行政改革担当大臣河野太郎、厚生劳动大臣田村宪久、法务大臣上川阳子和国家公安委员长小此木八郎4位阁僚均曾担任过相同职位。农林水产大臣野上浩太郎、复兴大臣平泽胜荣、一亿总活跃担当大臣坂本哲志、防卫大臣岸信夫以及为筹备2025年世界博览会增设的世博担当大臣井上信治为首次入阁。

8月28日，时任日本首相安倍晋三宣布因健康原因辞职。本月16日，日本召集临时国会举行首相指名选举。当天上午，安倍内阁在临时内阁会议上总辞职，这标志着创下日本史上在职时间最长纪录的安倍内阁谢幕。

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