外交部发言人谈中德欧领导人视频会晤成果

新华社北京9月15日电（记者温馨）外交部发言人汪文斌15日就中德欧领导人视频会晤成果答记者问。

汪文斌在当日例行记者会上说，9月14日晚，习近平主席同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行了视频会晤。这是年内中欧之间最高层级的一次重要会晤，也是在百年变局和世纪疫情交织的背景下，中欧之间一次重要的战略沟通。会晤期间，中德欧领导人就中欧关系以及双方在经贸、绿色、数字、抗疫等领域对话合作深入交换看法，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域，一致同意加强沟通协调合作，确保今后中欧之间一系列重大政治议程取得成功，深化互信，实现互利共赢，推动中欧关系迈向更高水平。习近平主席提出中欧要做到“四个坚持”，坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商，欧方领导人对此予以积极回应。

汪文斌说，这次会晤取得一系列重要成果。一是中欧双方正式签署《中欧地理标志协定》，充分体现中欧双方坚持自由和开放贸易、支持以规则为基础的多边贸易体制的承诺，将为中欧经贸合作发展提供新的动力；二是确认中欧投资协定谈判取得重大进展，重申年内完成谈判的政治决心，为下阶段谈判提供战略指引，共同释放坚定信心和积极信号；三是中欧决定建立环境与气候高层对话和数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系，释放中欧携手应对气候变化、共同推进数字合作的积极信号；四是支持和践行多边主义，加强全球抗疫合作，共同促进全球经济复苏，共同应对全球性挑战，共同推动政治解决国际和地区热点问题。

汪文斌说，由于历史文化、社会制度、发展阶段等不同，中欧在一些问题上存在不同看法，这是正常的，不会也不应该影响中欧对话合作。双方同意本着平等和相互尊重的精神，加强沟通，增进客观了解和认知，聚同化异，建设性管控分歧，坚持中欧全面战略伙伴关系定位，把握好中欧关系的主导面和互利共赢的主基调。

汪文斌说，下一阶段，中方将落实好此次会晤重要共识和成果，在坚持和平共处、开放合作、多边主义、对话协商的基础上，继续推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展，为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。

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