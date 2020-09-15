美国还是先把自己洗干净吧（观象台）

自8月上旬宣布所谓“清洁网络”五大措施以来，美国国务卿蓬佩奥四处推销这一剑指中国科技企业的打压计划，试图拉拢其他国家加入“清洁国家联盟”，拼凑“反华小圈子”。让人觉得可笑的是，为了让这套说辞看上去“名正言顺”，某些美国政客不惜将美国描绘成网络攻击的受害者，仿佛全然忘了美国政府在网络窃密、侵害他国网络安全方面的满身污迹。

事实上，对自己的竞争对手发动网络攻击，恰恰是美国政府多年来的惯用手段。

根据美媒报道，2019年，美情报人员曾加大力度向俄罗斯电力系统植入恶意程序代码，以便刺探情报或对俄电力系统发动网络攻击。美军网络司令部还受命对伊朗控制火箭和导弹发射的电脑系统等发动网络攻击。

而这只是美国网络劣迹的冰山一角。俄联邦安全会议副秘书克拉莫夫近日在接受媒体采访时提供了一组数据：从2016年至2019年，全球40%至75%的黑客攻击都是从美国领土发起的。《华盛顿邮报》和德国公共广播公司的一项联合调查也表明，美国是全球网络攻击的最大黑手与全球网络安全的最大威胁。

令人咋舌的是，对于自己的盟友，美国同样毫不客气，大行网络窃听之事。早在2013年，“棱镜门”风波就扯下“皇帝的新衣”，将美国窃听包括法国、意大利、日本、韩国在内的38个国家外交机构的丑闻公之于众，甚至连德国总理默克尔等盟友国家领导人的手机也在美国的窃听范围之内。

不仅如此，美国还在全球范围对普通民众进行大规模、无差别的监听监控，严重侵犯相关国家民众的隐私权。

这样一个在网络空间劣迹斑斑的美国，如今却摇身一变，贼喊捉贼，将自己的罪状反扣在中国身上，用赤裸裸的网络霸凌行径，对中国科技企业进行恶意污蔑和无端打压，其根本意图在于维护自身网络霸权，挤压其他国家发展壮大的合理空间。种种恶行，折射出美国“一家独大、赢者通吃”的专横霸道。

孰是孰非，不辨自明。某些美国政客屡番扬言中国企业威胁其国家安全，却从未摆出真正让人信服的证据。事实真相是，美国一味棒打的这些中国企业，不少正是美国网络攻击的受害者。德国《明镜》周刊网站曾援引美国国家安全局前雇员爱德华·斯诺登披露的资料称，早在2009年初，美国国家安全局就侵入中国华为公司系统窃取源代码并读取华为客户名单和内部邮件。

对于美国的真实面孔，各国心里自然和明镜一样。正因如此，某些美国政客近来虽然拼命向中国泼脏水，到处拉帮结派，却始终没能拉拢多少人心。盟友们不仅不愿捧场，还对美国不乏提防之心。7月中旬，欧盟最高法院对美国的监听行为进行严厉谴责，并推翻了美国政府设立的《欧美隐私护盾》协定。担任欧盟轮值主席国的德国在《担任欧盟轮值主席国工作计划》中明确指出，欧洲必须拥有数字主权才能在未来保持独立行动的能力，防范主要来自美国的数据偷窃。

在全球化进程日益深化的时代背景下，世界需要的是真诚合作、互利共赢，而非守着双重标准恶意打击假想的竞争对手，更不是抱着“冷战”思维肆意编制新的“铁幕”。某些美国政客早该看清，无论如何卖力叫嚣，所谓的“清洁国家联盟”注定不得人心，没有前途。因为一个满身污迹、自私自利的“惯犯”，哪有资格搞什么“清洁网络”。

奉劝美国政府，还是先把自己洗洗干净吧。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)