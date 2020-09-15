原标题：专访：赞中国减贫成就、批病毒污名化、吁多边主义——访第74届联大主席穆罕默德-班迪

新华社联合国9月14日电 专访：赞中国减贫成就、批病毒污名化、吁多边主义——访第74届联大主席穆罕默德-班迪

新华社记者王建刚

第74届联合国大会主席蒂贾尼·穆罕默德—班迪14日在接受新华社记者视频专访时，称赞中国在减贫方面取得的成就。他还批评一些人将病毒污名化和标签化的做法，呼吁国际社会捍卫多边主义，共同战胜人类面临的威胁与挑战。

消除贫困居联合国2030年可持续发展议程内17个可持续发展目标之首。把消除贫困作为联大2020年重点议题之一的穆罕默德-班迪，对中国即将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标感到振奋，同时对中国在全球减贫事业中的表率作用表示高度赞赏。

穆罕默德-班迪说，2015年，各国领导人一致认定全球最紧迫的任务就是消除贫困和提升教育水准。贫穷与饥饿、疾病以及缺少医疗教育等诸多困难紧密相关。他说，中国拥有14亿人口，在全球人口中占有很大比重，中国成功实现减贫，对世界而言意义重大。

在穆罕默德-班迪看来，中国成功实现减贫，得益于中国集中力量办大事的制度优势。“中国在减贫方面最让我感到兴奋的是，中国拥有一个上通下达的消除贫困领导机构，这个机构有权提出政策建议，能够监督政策的执行，跟踪减贫进度，还能不断把好的减贫做法在全国推广。”

新冠疫情出现后，穆罕默德-班迪一直努力通过在线会议完成联大各项重大议程。他对新冠疫情暴发后出现的各种奇谈怪论深有感触，同时对将病毒污名化、标签化的做法深感厌恶。他指出，几乎所有人都已经认识到，“把任何疾病与某个国家相关联的做法是错误的。我们应当做的是集中精力共同战胜病毒”。

穆罕默德-班迪指出，这场疫情凸显了国际社会加强合作的重要性，更凸显了联合国《世界人权宣言》所倡导的人与人之间相互尊重的重要性。“这是联合国系统得以发展和进步的基础。”

在谈到人类与新冠疫情进行的抗争时，穆罕默德-班迪说：“这场流行病提醒我们，人类是紧密联系在一起的。就目前而言，当务之急是开展全球合作，做好疫苗的开发并找到其他治疗方法，尤其要确保有需要的人都能得到疫苗。”

穆罕默德-班迪2019年9月出任第74届联大主席，此前曾担任尼日利亚常驻联合国代表。他直言，为期一年的联大主席职务，让他感触至深的就是当今世界面临太多挑战，而应对这些挑战和威胁的唯一出路就是加强多边合作。

“所有国家，无论大小，都应该认识到我们都能够为世界和平与安全作出贡献，而解决我们共同困难的最好方法，就是大多数人的共同努力，按照我们自己制定的规则办事。尽管存在许许多多困难，但只要各国能够走到一起，加强对话，缩小分歧，就能够走出困境。这就是联合国呼吁的多边主义。”他说。

穆罕默德-班迪还说：“在这个世界上，各国都要遵守国际法，而不是以少数国家的意志为转移。”他强调，一个“强权即公理、协议无关紧要”的世界是极度危险的。

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