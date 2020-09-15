人民网>>国际

俄白总统会晤向西方释放明确信号

2020年09月15日16:45  来源：新华网
 
原标题：俄白总统会晤向西方释放明确信号

　　新华社北京9月15日电（国际观察）俄白总统会晤向西方释放明确信号

　　新华社记者孙萍

　　俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科14日在俄黑海之滨城市索契会晤，讨论了双边合作、白俄罗斯局势等问题。从两国元首会谈结果看，俄罗斯将继续帮助白俄罗斯政府稳定局势。

　　分析人士认为，白俄罗斯总统选举引发的动荡尚未平息，在此关键时刻，卢卡申科访俄取得积极成果，不仅展现了两国的特殊关系，也向西方发出两国联手抵御“颜色革命”企图的明确信号。

　　两国展现团结

　　索契之行是卢卡申科赢得总统选举后的首次出访。普京表示俄白两国将继续加强合作，俄罗斯还将向白俄罗斯提供15亿美元贷款。

　　普京表示，俄罗斯仍然遵守双方之间的所有协议，包括在俄白联盟条约和集体安全条约组织框架下的所有协议。白方是俄方亲密盟友，俄罗斯将履行所有承诺。两国应在国防领域加强合作。

　　卢卡申科向俄方和普京个人在白选举后提供的支持表示感谢。他表示，俄白两国应在军事和经济领域继续加强合作。就白俄罗斯最近发生的抗议活动，卢卡申科说，重要的是抗议者不要“逾越红线”。

　　就在普京与卢卡申科会晤当天，俄白联合军演在白俄罗斯境内拉开帷幕。

　　白俄罗斯8月9日举行总统选举，反对派和部分民众质疑选举结果并发起大规模抗议，导致国家局势持续动荡。美国、欧盟不承认白俄罗斯总统选举结果，并威胁对白俄罗斯实施新制裁。而俄罗斯承认这一选举结果，多次警告西方不要干涉白俄罗斯内政。

　　警惕“颜色革命”

　　俄罗斯莫斯科国立国际关系学院教授叶连娜·波诺马廖娃认为，向白俄罗斯施压、在其内部制造混乱的剧本恐出自美国之手，而立陶宛和波兰是美国剧本的关键执行者。

　　俄专家指出，西方多年来不仅处心积虑在俄境内发动“颜色革命”，还对俄罗斯周边国家进行渗透，挤压俄战略空间。西方的干涉给欧亚地区带来诸多不稳定因素。

　　与乌克兰相似，白俄罗斯也是西方与俄罗斯地缘争夺战的目标。乌克兰发生“颜色革命”并倒向西方后，白俄罗斯成为俄罗斯抵御北约势力扩张的唯一屏障，地缘战略地位更加凸显。俄罗斯不能容忍白俄罗斯也出现亲西方政权，不会坐视乌克兰的剧本在白俄罗斯重演。

　　普京8月27日在接受“俄罗斯-24”电视台采访时表示，俄方已抽调执法人员组成一支预备力量，将在必要时出手帮助白方控制局势。舆论认为，普京这番话是向西方发出的强有力警告。

　　卢卡申科8月28日说，白俄双方都认为，西方国家可能会颠覆白政府，并扶植一个请求西方在白驻军的新政权，把白俄罗斯变成针对俄罗斯的跳板。因此，他和普京商定，一旦白方遭到外部入侵，白俄两国将动用武装力量联军，共同保护白俄联盟国家西部边境。

　　地缘困局难破

　　分析人士指出，身处西方与俄罗斯博弈的夹缝中，白俄罗斯一直面临较大地缘政治压力，而此次政局动荡将进一步压缩白外交腾挪空间。

　　在克里米亚入俄事件、俄罗斯遭西方经济制裁、俄白在两国一体化问题上矛盾加剧等多方面因素驱动下，白俄罗斯近些年尝试与西方国家改善关系，以平衡俄罗斯的影响力，谋求国家利益最大化。

　　2008年，美国对白俄罗斯实施制裁，导致白方召回驻美大使。今年2月，为推动两国关系正常化，美国国务卿蓬佩奥访问白俄罗斯，成为26年来首位访白的美国国务卿。此后，两国恢复互派大使，白俄罗斯开始从美国进口石油。

　　专家认为，总统选举引发的政治风波严重冲击白俄罗斯与西方关系改善的进程，而俄白两国关系将更加紧密。

　　中国俄罗斯东欧中亚学会秘书长王晓泉认为，在俄罗斯力挺下，卢卡申科大概率能稳住国内局势，但今后执政道路面临更多困难。一方面，他要继续防范西方的颠覆图谋，保住政权；另一方面，他在推进俄白一体化方面面临压力。俄白双方对深度一体化的理解不同，不少白俄罗斯民众不赞成按照俄方的设想推进一体化。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved