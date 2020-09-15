原标题：俄白总统会晤向西方释放明确信号

新华社北京9月15日电（国际观察）俄白总统会晤向西方释放明确信号

新华社记者孙萍

俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科14日在俄黑海之滨城市索契会晤，讨论了双边合作、白俄罗斯局势等问题。从两国元首会谈结果看，俄罗斯将继续帮助白俄罗斯政府稳定局势。

分析人士认为，白俄罗斯总统选举引发的动荡尚未平息，在此关键时刻，卢卡申科访俄取得积极成果，不仅展现了两国的特殊关系，也向西方发出两国联手抵御“颜色革命”企图的明确信号。

两国展现团结

索契之行是卢卡申科赢得总统选举后的首次出访。普京表示俄白两国将继续加强合作，俄罗斯还将向白俄罗斯提供15亿美元贷款。

普京表示，俄罗斯仍然遵守双方之间的所有协议，包括在俄白联盟条约和集体安全条约组织框架下的所有协议。白方是俄方亲密盟友，俄罗斯将履行所有承诺。两国应在国防领域加强合作。

卢卡申科向俄方和普京个人在白选举后提供的支持表示感谢。他表示，俄白两国应在军事和经济领域继续加强合作。就白俄罗斯最近发生的抗议活动，卢卡申科说，重要的是抗议者不要“逾越红线”。

就在普京与卢卡申科会晤当天，俄白联合军演在白俄罗斯境内拉开帷幕。

白俄罗斯8月9日举行总统选举，反对派和部分民众质疑选举结果并发起大规模抗议，导致国家局势持续动荡。美国、欧盟不承认白俄罗斯总统选举结果，并威胁对白俄罗斯实施新制裁。而俄罗斯承认这一选举结果，多次警告西方不要干涉白俄罗斯内政。

警惕“颜色革命”

俄罗斯莫斯科国立国际关系学院教授叶连娜·波诺马廖娃认为，向白俄罗斯施压、在其内部制造混乱的剧本恐出自美国之手，而立陶宛和波兰是美国剧本的关键执行者。

俄专家指出，西方多年来不仅处心积虑在俄境内发动“颜色革命”，还对俄罗斯周边国家进行渗透，挤压俄战略空间。西方的干涉给欧亚地区带来诸多不稳定因素。

与乌克兰相似，白俄罗斯也是西方与俄罗斯地缘争夺战的目标。乌克兰发生“颜色革命”并倒向西方后，白俄罗斯成为俄罗斯抵御北约势力扩张的唯一屏障，地缘战略地位更加凸显。俄罗斯不能容忍白俄罗斯也出现亲西方政权，不会坐视乌克兰的剧本在白俄罗斯重演。

普京8月27日在接受“俄罗斯-24”电视台采访时表示，俄方已抽调执法人员组成一支预备力量，将在必要时出手帮助白方控制局势。舆论认为，普京这番话是向西方发出的强有力警告。

卢卡申科8月28日说，白俄双方都认为，西方国家可能会颠覆白政府，并扶植一个请求西方在白驻军的新政权，把白俄罗斯变成针对俄罗斯的跳板。因此，他和普京商定，一旦白方遭到外部入侵，白俄两国将动用武装力量联军，共同保护白俄联盟国家西部边境。

地缘困局难破

分析人士指出，身处西方与俄罗斯博弈的夹缝中，白俄罗斯一直面临较大地缘政治压力，而此次政局动荡将进一步压缩白外交腾挪空间。

在克里米亚入俄事件、俄罗斯遭西方经济制裁、俄白在两国一体化问题上矛盾加剧等多方面因素驱动下，白俄罗斯近些年尝试与西方国家改善关系，以平衡俄罗斯的影响力，谋求国家利益最大化。

2008年，美国对白俄罗斯实施制裁，导致白方召回驻美大使。今年2月，为推动两国关系正常化，美国国务卿蓬佩奥访问白俄罗斯，成为26年来首位访白的美国国务卿。此后，两国恢复互派大使，白俄罗斯开始从美国进口石油。

专家认为，总统选举引发的政治风波严重冲击白俄罗斯与西方关系改善的进程，而俄白两国关系将更加紧密。

中国俄罗斯东欧中亚学会秘书长王晓泉认为，在俄罗斯力挺下，卢卡申科大概率能稳住国内局势，但今后执政道路面临更多困难。一方面，他要继续防范西方的颠覆图谋，保住政权；另一方面，他在推进俄白一体化方面面临压力。俄白双方对深度一体化的理解不同，不少白俄罗斯民众不赞成按照俄方的设想推进一体化。

(责编：燕勐、刘洁妍)