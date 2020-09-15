人民网>>国际

金星大气层中有磷化氢 或为生命印记

2020年09月15日16:42  来源：新华网
 
原标题：金星大气层中有磷化氢 或为生命印记

　　新华社伦敦9月14日电 欧洲南方天文台14日发布新闻公报说，一个国际天文学家团队在金星大气层中探测到了磷化氢的踪迹。分析认为，金星上可能存在未知的光化学过程等，或者有可能这些磷化氢源于某种形式的生命。

　　团队负责人、英国加的夫大学的简·格里夫斯介绍，他们利用架设在夏威夷的JCMT望远镜对金星进行观测，发现了磷化氢的踪迹，之后又通过架设在智利的大型射电望远镜阵列ALMA确认了这个发现。

　　这一国际团队包含来自英国、美国和日本的天文学家，他们根据观测数据推断，金星大气层中的磷化氢浓度很低，大约每10亿个分子中仅有20个磷化氢分子。

　　在地球上，磷化氢仅见于工业生产领域或由厌氧微生物所产生。对于金星上磷化氢的来源，研究团队进行了大量分析，推断是否来自光照、闪电、火山或者从金星表面向上吹至大气层中的矿物质等，但根据已有知识的计算结果均不支持这些来源。研究人员因此表示，一种解释是金星上存在前所未知的光化学过程等。

　　另一种解释是，金星大气层中的磷化氢可能是某种生物留下的印记。据团队介绍，地球上的一些细菌等微生物会从矿物等物质中吸取磷元素，在生命活动中产生磷化氢，并排出体外。如果金星上真的存在某种生物，其生存形式可能与地球生命迥然不同，但也能像地球微生物一样制造磷化氢。

　　金星因其质量和体积等与地球类似，被称作地球“姐妹星”，但实际上其表面环境与大气状况与地球截然不同。团队成员、美国麻省理工学院的克拉拉·苏萨-西尔维娅评价说，在金星上发现磷化氢出乎意料，随之也带来了很多疑问。比如金星大气层中几乎都是酸性物质，假如那里真有微生物，它们是如何存活的？

　　相关研究论文发表在新一期英国《自然·天文学》杂志上。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved