原标题：金星大气层中有磷化氢 或为生命印记

新华社伦敦9月14日电 欧洲南方天文台14日发布新闻公报说，一个国际天文学家团队在金星大气层中探测到了磷化氢的踪迹。分析认为，金星上可能存在未知的光化学过程等，或者有可能这些磷化氢源于某种形式的生命。

团队负责人、英国加的夫大学的简·格里夫斯介绍，他们利用架设在夏威夷的JCMT望远镜对金星进行观测，发现了磷化氢的踪迹，之后又通过架设在智利的大型射电望远镜阵列ALMA确认了这个发现。

这一国际团队包含来自英国、美国和日本的天文学家，他们根据观测数据推断，金星大气层中的磷化氢浓度很低，大约每10亿个分子中仅有20个磷化氢分子。

在地球上，磷化氢仅见于工业生产领域或由厌氧微生物所产生。对于金星上磷化氢的来源，研究团队进行了大量分析，推断是否来自光照、闪电、火山或者从金星表面向上吹至大气层中的矿物质等，但根据已有知识的计算结果均不支持这些来源。研究人员因此表示，一种解释是金星上存在前所未知的光化学过程等。

另一种解释是，金星大气层中的磷化氢可能是某种生物留下的印记。据团队介绍，地球上的一些细菌等微生物会从矿物等物质中吸取磷元素，在生命活动中产生磷化氢，并排出体外。如果金星上真的存在某种生物，其生存形式可能与地球生命迥然不同，但也能像地球微生物一样制造磷化氢。

金星因其质量和体积等与地球类似，被称作地球“姐妹星”，但实际上其表面环境与大气状况与地球截然不同。团队成员、美国麻省理工学院的克拉拉·苏萨-西尔维娅评价说，在金星上发现磷化氢出乎意料，随之也带来了很多疑问。比如金星大气层中几乎都是酸性物质，假如那里真有微生物，它们是如何存活的？

相关研究论文发表在新一期英国《自然·天文学》杂志上。

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