原标题：综合消息：欧洲多国新学年开学 收紧措施加强疫情防控

新华社地拉那9月14日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲多国近日相继开始新学年，而一些国家疫情反弹或确诊新冠病例数一直在高位徘徊。面临不容乐观的防疫形势，各国纷纷收紧措施加强防控，以期有效遏制疫情快速蔓延。

据世界卫生组织14日公布的最新数据，欧洲地区过去24小时新增确诊病例30713例，累计确诊4840830例。

罗马尼亚全国中小学和幼儿园14日正式开学。据罗教育部公布的数据，全国共有12400多所学校和幼儿园要求学生必须佩戴口罩上课，进校要测体温、消毒，课桌之间须保持安全距离，学校须确保消毒用品供应。因进入9月以来罗疫情严重，日均新增确诊病例1000多例，罗政府14日决定将15日到期的疫情防控戒备状态再延长一个月。

葡萄牙全国公立中小学校14日至17日逐步开始新学年面授教学。葡总理科斯塔14日表示，恢复面授教学是应对教育领域不平等的必要之举。在有效疫苗研制成功前，教育部门应努力适应疫情新常态。葡总统德索萨当天宣布，受疫情影响，原定于10月8日至9日在里斯本举行的第16届阿拉约洛斯集团峰会将推迟举行。

保加利亚中小学将于15日正式开学。民调显示80%的父母支持面对面教学，但仍有部分父母反对所有中小学生必须佩戴口罩上学的防疫措施。保教育部长克拉西米尔·瓦尔切夫表示，孩子其实每天佩戴口罩的时间不会超过半小时。根据保教育部的规定，孩子们只有在走廊、食堂和厕所等公共区域才必须佩戴口罩。

阿尔巴尼亚中小学14日开学，全国共有约48万学生自该国3月因疫情关闭学校以来重返校园。根据阿政府的规定，学生在校内须戴口罩、每天接受体温检测并保持社交距离，每个学生和家长还须填写健康声明。超过1000名学生的学校分2至4批授课，每班学生人数不能超过20人。

奥地利秋季开学刚一周，首都维也纳中小学已报告70多例新冠确诊病例。奥总理库尔茨13日表示，该国新冠第二波疫情已暴发，他呼吁民众严格遵守防疫规定，减少社交活动，按要求佩戴口罩，尽可能保持安全距离。奥政府从14日起在全国范围内重新实施强制佩戴口罩规定，严格限制室内和室外活动参加人数，并收紧各项防疫措施。

据克罗地亚公共卫生局的统计数据，开学一周以来，全国已有26名教师和265名学生确诊感染新冠病毒，95名教师和2089名学生被隔离。目前，克罗地亚约91%的学校恢复课堂教学，8%的学校课堂教学与线上授课相结合，只有不到1%的学校完全采用线上授课模式。

意大利500多万名学生14日重返校园，返校学生人数约占意大利今年在校生总数的三分之二。此前，意大利已有部分学校复课，农村地区的学校则准备在本月底复课。现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼本月1日新冠病毒检测结果呈阳性，他14日结束了在米兰圣拉斐尔医院的治疗回家休养。

瑞士联邦公共卫生办公室14日公布的数据显示，全国过去24小时新增确诊病例257例，累计确诊47436例。主管卫生事务的瑞士联邦委员阿兰·贝尔塞13日表示，将加强对潜在感染者的追踪。

爱尔兰卫生部近日发布的新冠疫情数据显示，7月底以来，该国新增确诊病例数持续在高位徘徊，其中多数发生在首都都柏林。副总理瓦拉德卡14日表示，都柏林的疫情令人担忧，有必要在首都采取特别措施防止疫情恶化。

立陶宛规定从15日起，所有入境者，无论以何种交通方式抵达，均需事先在网上填报个人信息，向国家公共健康中心报备，并在登上交通工具前出示确认书或QR码。

波兰政府近日发布法规草案，拟于16日起拒绝从美国、法国、西班牙、以色列和巴西等31个国家起飞的航班入境。

捷克最近一周确诊病例和住院病例大幅增加，连创新高。捷克流行病学家、前卫生部副部长罗曼·普里穆拉说，捷克正面临第二波新冠疫情的暴发，未来两三周内，住院人数还将继续增加。（执笔记者：章亚东；参与记者：陈俊侠、张琪、陈占杰、温新年、于涛、林惠芬、杨晓红、郭明芳、彭立军、和苗、袁亮、高磊、陈序、孙毅飞）

(责编：燕勐、刘洁妍)