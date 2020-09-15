原标题：综合消息：共同应对全球性挑战 推动中欧关系迈向更高水平——欧洲多国人士积极评价习近平同德国欧盟领导人举行会晤

新华社北京9月15日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平14日晚在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式共同举行会晤。欧洲多国人士认为，在新冠疫情加速世界格局演进，单边主义、保护主义、霸凌行径抬头的当下，此次会晤有助于中欧双方凝聚团结合作共识，坚持多边主义，共同应对全球性挑战，推动双方关系迈向更高水平。

法国席勒研究所研究员、《新团结》报主编克里斯蒂娜·比埃认为，习近平主席在会晤中提出的“四个坚持”客观理性，为欧中关系未来发展指明了方向，也为维护世界和平、稳定与繁荣释放出积极信号。作为世界两大力量，欧中双方围绕继续深化合作提出一系列具体安排，充分表明多边合作才是时代发展潮流。

意大利《世界中国》杂志社社长胡兰波认为，这次会晤在多边主义遭到破坏之际举行尤显重要。习近平主席提出“四个坚持”，表明中国对发展中欧关系的立场，顺应民心、顺应时代发展潮流。依靠文明力量、坚持团结合作、求同存异、增进互信，必定有助于国际社会早日战胜疫情，进入经济恢复和发展的新阶段。

希腊欧洲研究国际中心欧洲-中国项目负责人乔治·措戈普洛斯认为，这次会晤最重要的成果就是，欧中双方向国际社会宣示了团结合作、维护多边主义的坚定决心和行动力。习近平主席“四个坚持”的主张得到欧洲各方的广泛认同。欧中双方团结应对全球性挑战，将为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入重要动力。

克罗地亚《七日》周刊及《日报》网站总编辑马克·齐戈伊说，习近平主席关于发展中欧关系的主张令人鼓舞。今天，人类社会面临共同严峻挑战，欧洲只有与中国建立良好关系，包括加强政治互信以及深化经济、生态、科技等领域合作，才能实现发展。在最困难的时候，中国与欧洲的团结彰显力量。

德国联邦议院议员、德中议员小组副主席罗比·施伦德说，德国以及欧盟与中国保持良好关系非常重要。欧中双方应尽可能多地沟通，尤其在全球化和多极化两方面加强交流，基于不干涉内政原则，围绕建立信任、增进共识进行对话，是使双方和平共处并保持关系健康稳定发展的保证。

葡萄牙前外交部长安东尼奥·马丁斯·达克鲁斯认为，这是一次非常有建设性的会晤。欧盟和中国在政治、经济和技术层面上有着非常牢固的关系，这次会晤达成的共识以及双方签署的协定对于双方继续开展积极和建设性合作具有重要意义。

波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什认为，这次会晤是欧盟与中国长期保持友好关系的最新见证。会晤达成的共识以及双方签署的协定将给欧亚大陆乃至全球人民带来长期福祉。欧中双方携手并进，将为“一带一路”倡议和其他共同事业带来更加丰富的成果，推动欧中关系达到更高水平。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯说，这次会晤达成的共识以及双方签署的协定表明欧中关系正沿着正确方向发展。坚持这一方向，将展示欧中关系的强大生命力，让正在经历艰难形势的欧亚大陆乃至全球看到一个充满希望的未来，为推动经济增长以及新的合作打下坚实稳固的基础。

匈牙利科学院世界经济研究所前所长伊诺陶伊·安德拉什说，这次会晤是欧中双方在国际社会抗击新冠疫情及恢复经济的关键时刻举行的一次重要会晤。作为世界两大力量，双方都强调维护和加强多边主义的重要性，这符合双方共同利益，也必将为后疫情时代全球经济复苏注入重要动力。

爱尔兰智库亚洲事务联合创始人兼执行主任马丁·穆里表示，在世界充满挑战的形势下，欧中加强合作对于推动全球经济复苏至关重要。双方签署的《中欧地理标志协定》体现了建立对等互惠贸易的合作精神以及向彼此消费者提供高品质产品的承诺。

罗马尼亚欧洲风险基金会执行主席利维乌·穆雷尚认为，这次会晤是对双方更为广泛的地缘政治关系的重新定位。双方宣布签署《中欧地理标志协定》，确认加快投资协定谈判，承诺深化绿色经济、气候变化、科技等领域合作，表明双方致力于发展可持续和建设性的关系。（参与记者：徐永春、陈占杰、李晓鹏、高磊、任珂、温新年、陈序、冯俊伟、袁亮、张琪、林惠芬、郭明芳、林晶、沈忠浩、左为、潘革平）

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