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尼泊尔将恢复国内航班和长途客运

2020年09月15日16:40  来源：新华网
 
原标题：尼泊尔将恢复国内航班和长途客运

　　新华社加德满都9月15日电（记者周盛平）尼泊尔政府内阁会议14日晚间决定，从21日起恢复国内商业客运航班和长途客运服务。

　　为了应对新冠疫情，尼泊尔从3月22日开始实施全国封锁，这两项交通服务因此中断了近6个月。

　　尼泊尔文化、旅游和民航部部长巴特拉伊15日告诉新华社记者，考虑到尼泊尔最盛大的节日德赛节就要到来，为了方便公众生活，政府做出这样的决定。

　　尼泊尔运输管理局局长哈马尔说，为保持社交距离，跨地区运行的长途客车最多搭载座位数一半的乘客。为弥补损失，运输公司可向每位乘客多收50%的票款。

　　政府还计划扩大国际商业客运航班服务的规模，具体细节尚未公布。尼泊尔国际商业客运航班从9月1日晚间开始有限度地恢复，目前每天最多允许800人通过航空口岸入境，且不允许外国游客入境。

　　尼泊尔7月22日解除全国封锁后疫情迅速反弹，此后由地方政府根据各自情况决定是否再次封锁。自8月20日起在加德满都谷地实施的封锁措施目前已经部分解除，专家担心社区传播很可能进一步加剧。

　　尼泊尔卫生和人口部14日公布数据，过去24小时全境新增确诊病例1170例，累计确诊达55329例；新增死亡15例，创下疫情暴发以来的新纪录，累计死亡达360例。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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