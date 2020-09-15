原标题：欧盟：中德欧领导人会晤对保持欧中高层交往势头具有重要意义

新华社布鲁塞尔9月15日电（记者李骥志 高磊）欧盟委员会14日发布新闻稿说，当天举行的中国、德国和欧盟领导人视频会晤对保持欧盟与中国之间的高层交往势头具有重要意义。德国总理默克尔在会晤后表示，中德欧领导人进行了“良好、坦诚和开放的对话”。

欧盟委员会在新闻稿中说，此次会晤涉及的议题广泛，包括贸易和投资、气候变化和生物多样性、抗疫合作以及其他国际事务等。欧盟同中国正在进行投资协定谈判，目前已取得进展，双方领导人重申力争实现年内完成谈判的目标，强调要抓紧时间完成剩余工作。双方领导人欢迎并同意继续开展数字领域高层对话，加强信息通信技术等领域的合作。

此外，欧盟方面对欧中签署地理标志协定表示欢迎，认为该协定将促进双方互惠贸易，为双方消费者提供有保障的优质产品。负责农业事务的欧盟委员会委员雅努什·沃伊切霍夫斯基表示，协定的签署将加强欧中贸易关系，惠及双方有关行业和消费者。

德国目前担任欧盟轮值主席国。德国总理默克尔在中德欧领导人视频会晤后举行的记者会上说，中德欧领导人进行了“良好、坦诚和开放的对话”。她说，尽管双方社会制度不同，但欧中在应对气候变化等国际议题上有着重要的合作基础。

中欧双方2019年10月结束地理标志协定谈判，本月14日正式签署该协定。据介绍，协定将保护中欧双方各100项地标产品。（参与记者：彭立军、张远）

(责编：燕勐、刘洁妍)