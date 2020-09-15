原标题：综述：拉美积极推动新冠疫苗国际合作和自主研发

新华社墨西哥城9月14日电 综述：拉美积极推动新冠疫苗国际合作和自主研发

新华社记者

为尽早控制新冠疫情，拉美多国积极推动有关新冠疫苗的国际合作，有多种疫苗在拉美国家开展临床试验。此外，一些拉美国家也在努力自主研发疫苗。

积极参与国际合作

目前，巴西卫生监督局已经批准了来自海外的4种新冠疫苗在巴西开展3期临床试验。其中包括英国牛津大学与制药公司阿斯利康合作研发的疫苗、美国辉瑞公司与德国生物新技术公司合作研发的疫苗等。巴西还在6月递交了加入全球疫苗免疫联盟的申请，希望加入新冠疫苗保障机制，通过提供资金，帮助相关机制中的企业加速研发新冠疫苗，从而尽早获取疫苗。

阿根廷总统费尔南德斯近日表示，阿根廷将和墨西哥一起为拉美地区生产牛津大学与阿斯利康公司合作研发的疫苗。阿根廷希望能够在2021年的上半年开始生产并向拉美地区其他国家供应疫苗，但具体时间还要取决于疫苗3期临床试验结果及监管部门的批准进度。阿根廷本土生物科技企业已经与阿斯利康公司签署协议，获得了疫苗的技术转让和1.5亿剂疫苗的生产许可。

墨西哥也已启动了对牛津大学与阿斯利康公司合作研发疫苗的3期临床试验。如果最终试验成功，为生产提供资助的墨西哥卡洛斯·斯利姆基金会将确保按时开始生产，预计明年第一季度可向拉美民众发放疫苗。

美国强生公司旗下杨森制药公司计划于9月在智利开展疫苗3期临床试验。据介绍，可能参加这一疫苗临床试验的还有秘鲁、哥伦比亚、巴西等国。

秘鲁政府正在与全球5家实验室谈判，以便能尽早获得新冠疫苗。秘鲁还积极参加世界卫生组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划，该计划可能将帮助秘鲁20%的人口获得疫苗。

自主研发本土疫苗

古巴首款本土新冠疫苗8月24日启动临床试验，这款名为“主权01”的新冠疫苗由古巴芬利疫苗研究所研发。芬利疫苗研究所日前宣布，该研究所正在同时研发4款新冠疫苗，分别处于不同研发阶段。

墨西哥国立自治大学等机构的本土疫苗研发工作正处于第一阶段，研究人员在开展血清采样测试以了解墨西哥民众免疫情况，预计今年底将开展第二阶段工作。

秘鲁法尔韦实验室是当地一家知名的疫苗研发机构，从事疫苗研发工作已有37年。其负责人费尔南德斯日前在接受秘鲁《经营报》采访时说，该实验室与秘鲁卡耶塔诺埃雷迪亚大学合作研发新冠疫苗。（执笔记者：赵凯；参与记者：王蔚、赵焱、陈威华、吴昊、倪瑞捷、尹南、张笑然、张国英、郝云甫、朱婉君、高春雨）

(责编：燕勐、刘洁妍)