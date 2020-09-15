原标题：全球疫情简报：韩国疫苗研发有望明年完成 以色列拟再“封城”

新华社北京9月15日电 14日全球疫情简报：韩国疫苗研发有望明年完成 以色列拟再“封城”

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间14日15时28分（北京时间14日21时28分），全球新冠确诊病例较前一日增加267257例，达到28918900例；死亡病例增加4771例，达到922252例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间15日7时23分，全球新冠确诊病例达29148599例，死亡病例为926019例。美国是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家，确诊病例达6551575例，死亡病例为194443例。

新闻事件

韩国疾病管理厅14日举行成立仪式，宣布计划明年完成国产新冠疫苗研发，并在今年内研发出国产新冠病毒治疗剂（血浆治疗剂）。

以色列总理内塔尼亚胡13日宣布，内阁已批准从18日起实施为期三周的全国范围“封城”措施，以减缓新冠病毒传播。根据新的“封城”措施，以色列全国将从18日下午2时起关停学校、餐馆、酒店、健身房、电影院、购物中心等，但超市、药店等提供基本服务的场所将保持开放。

新西兰总理杰辛达·阿德恩14日宣布，政府决定将原定16日到期的全国现行2级防疫响应级别再延长一周，同时奥克兰地区将实施比其他地区更严格的社交限制等规定。

奥地利总理库尔茨13日表示，该国正在经历第二波新冠疫情，民众应严格遵守防疫卫生措施。库尔茨依然坚持他在8月底对疫情发展的预估，即到明年夏季社会生活有望回归正常。但他认为疫情在今年秋冬季节将更加严峻。

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