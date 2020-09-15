原标题：英国新冠疫苗项目恢复在巴西临床试验

新华社伦敦9月14日电（记者张家伟）英国牛津大学14日发布消息说，巴西监管机构已批准该校团队研发的新冠疫苗在巴西的临床试验中恢复为受试者接种。

牛津大学表示，巴西监管机构已通知当地协调这一临床试验项目的圣保罗联邦大学，可以从14日开始恢复候选疫苗接种。据牛津大学介绍，在巴西的临床试验项目已从圣保罗、里约热内卢以及萨尔瓦多这三个地方招募了4600名受试者。

这款被称作AZD1222的新冠疫苗由牛津大学詹纳研究所和牛津疫苗小组合作研制。牛津大学今年4月下旬启动疫苗临床试验，随后与英国阿斯利康制药公司达成协议，将在该候选疫苗的全球开发和分发上展开深入合作，这也是为了确保疫苗能更快完成各阶段临床试验并展开大规模生产。

美国斯塔特网站8日报道，一名英国受试者在接种这款疫苗后，出现“疑似严重不良反应”。阿斯利康随后发表声明说：“作为正在进行的阿斯利康、牛津（大学）新冠疫苗随机、对照全球试验的一部分，我们已启动标准的评估程序，并主动暂停所有临床试验中的疫苗接种，以便由一个独立委员会对还无法解释的单一疾病事件的安全数据进行评估。这一事件是在英国开展的3期临床试验中发生的。”牛津大学当时也发表了内容接近的简短声明。

12日，牛津大学以及阿斯利康均证实，这一候选新冠疫苗在英国的临床试验获得独立调查委员会和当地监管机构认可，能够恢复为受试者接种。

在这一候选新冠疫苗暂停接种前，疫苗已在美国启动3期临床试验，在英国、巴西和南非也已进入后期临床试验阶段，按原计划还将在日本和俄罗斯启动临床试验。

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