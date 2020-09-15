原标题：土勘探船返回 希腊表示欢迎

在东地中海作业一个多月的土耳其勘探船“奥鲁奇·雷伊斯”12日任务到期后返回土方港口。

希腊政府对土耳其方面没有继续延长这艘船在争议海域作业表示欢迎。

土耳其《曙光报》13日报道，“奥鲁奇·雷伊斯”号已经返回土耳其南部一座港口。路透社报道，路孚特数据流公司数据显示，这艘勘探船和两艘随同航行的船只13日返回土耳其南部安塔利亚省。

土耳其与希腊和塞浦路斯就东地中海海上划界和资源归属有争议。土方8月10日派“奥鲁奇·雷伊斯”号在东地中海海域勘探油气资源并派军舰护航，随后多次延长这艘船的勘探期，最近一次延长至本月12日。

希腊强烈反对土方派船在争议海域勘探并派军舰监视。希土双方一个月来既打“口水仗”又“秀肌肉”，分别在东地中海上演军事演习。

希腊强调，不会“在威胁和挑衅下”和“主权受到侵犯时”对话；土方则表示愿在“不设前提条件”的情况下对话，讨论“公平分享”东地中海资源。

就“奥鲁奇·雷伊斯”号返回港口，希腊方面予以欢迎。“这是第一个积极步骤，我希望会有更多，”总理基里亚科斯·米佐塔基斯说，“我们愿意与土耳其对话，但必须在没有挑衅的情况下。”

土耳其《曙光报》说，“奥鲁奇·雷伊斯”号返港“是给和平一个机会”。

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔13日在安塔利亚省视察。他表示，土耳其愿意对话，土方“总是为维护睦邻友好行事，期望对方也能这样做”。

北大西洋公约组织3日说，希腊和土耳其这两个北约成员国愿意就东地中海紧张局势对话。希腊否认愿意对话，强调全部土耳其船只必须立即撤出“希腊大陆架水域”；土耳其则支持对话。土耳其国防部10日说，土耳其与希腊军方代表在北约总部举行了首轮对话。

希腊和塞浦路斯都是欧洲联盟成员国。欧盟反对土耳其在东地中海勘探，威胁对土方施加制裁。美国国务卿迈克·蓬佩奥13日访问塞浦路斯，称美方对土方勘探“深为关切”。

希腊总理米佐塔基斯12日宣布大规模军购计划，将采购战机、军舰、导弹等武器，还将扩充军队人数。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)