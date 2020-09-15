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两名前首相反对英国“改写”“脱欧”协议

2020年09月15日08:39  来源：新华网
 
原标题：昔日政敌联手　两名前首相反对英国“改写”“脱欧”协议

　　英国前首相托尼·布莱尔和约翰·梅杰13日发表联名公开信，呼吁英国政府放弃一项旨在“改写”“脱欧”协议的法案，说这项法案“令人震惊”。

　　《星期日泰晤士报》当天刊登这封公开信。布莱尔和梅杰在信中写道：“（政府）的提议令人震惊……政府的举动令其自身蒙羞，同时让我们的国家难堪。”

　　上世纪90年代，梅杰和布莱尔分别是英国保守党和工党领导人，两人在政坛较量多年。他们所指提议是现任政府本月9日公布的“内部市场法案”，议会拟14日讨论这份法案。依据法案，如果其中条款与“脱欧”协议中的退出协议或有关英国北爱尔兰特殊安排的内容不一致，以法案条款为准。

　　欧洲联盟方面认为英方试图以国内立法改写“脱欧”协议，新法案中涉及英国北爱尔兰的条款凌驾于“脱欧”协议之上。欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇10日紧急赴英磋商后说，英方公布的内部市场法案严重损害双方互信。

　　英国现任首相鲍里斯·约翰逊12日说，为维护国家“领土完整”，法案有其必要性，欧盟不应“威胁”英方。13日早些时候，英国司法大臣罗伯特·巴克兰告诉英国天空新闻频道，法案对英国“脱欧”“至关重要”，必须在议会获得通过。

　　然而，执政党保守党内部及一些反对党人士对这部法案发出反对声音，认为它有损英国遵守规则的国际形象。约翰逊的前任特雷莎·梅公开质疑法案，认为英国的国际伙伴今后可能不再相信英国。

　　英国反对党工党领袖基尔·斯塔默13日在《星期日电讯报》撰文说，法案是个“错误”，“我们已经破坏了国际伙伴的信任”，工党将在议会反对这一法案。

　　欧盟方面，与英国谈判“脱欧”的首席代表米歇尔·巴尼耶13日在社交媒体推特说，“脱欧”协议中关于北爱尔兰的安排“对英国的领土完整而言不是威胁”。欧洲议会多名议员警告，除非“脱欧”协议获得完全落实，否则他们不会同意通过任何其他新协议。

　　爱尔兰外交部长西蒙·科文尼13日说，英国作为“值得信赖的谈判伙伴”的声誉正在遭受严重损害。

　　尽管与欧盟分歧巨大，英国方面多次说，仍致力于10月15日以前达成“脱欧”后的英欧贸易协议，双方将按计划下周在布鲁塞尔继续磋商。

　　英国将于今年12月31日结束“脱欧”过渡期，若无法达成协议，英国和欧盟的贸易关系将回到世界贸易组织规则框架下。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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