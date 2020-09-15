原标题：中巴经济走廊拉沙卡伊特别经济区将启动实质性建设

新华社伊斯兰堡9月14日电（记者李浩 刘天）中巴经济走廊框架下巴基斯坦拉沙卡伊特别经济区项目开发协议签署仪式14日在伊斯兰堡举行，标志着该项目合同谈判全部结束，即将进入实质性建设阶段。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗在协议签署仪式上说，拉沙卡伊特别经济区的开发将大幅提高项目所在的巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省的工业化水平，并创造大量就业机会。

伊姆兰·汗表示，拉沙卡伊等中巴经济走廊框架下特别经济区的开发有利于推动中国企业产业转移，这将使巴基斯坦从中获益。他说，中巴经济走廊有利于地区互联互通，促进巴基斯坦和中亚国家之间的贸易发展，将为整个地区带来繁荣和发展。

中国路桥工程有限责任公司（中国路桥）和巴基斯坦开伯尔-普什图省经济区开发与管理公司共同负责拉沙卡伊特别经济区项目的实施。据中国路桥介绍，作为中巴经济走廊框架下产业与园区合作的优先启动项目，拉沙卡伊特别经济区将为中巴产业合作发挥示范与引领作用，助力中巴经济走廊高质量发展。

据了解，拉沙卡伊特别经济区项目总规划面积约406.7公顷，将分三期开发建设。根据巴基斯坦资源优势及市场需求，园区计划引入机械设备、家用电器、食品加工、纺织皮革、家居建材、仓储物流等产业及其他配套服务产业。目前，园区已正式开始招商。

(责编：燕勐、刘洁妍)