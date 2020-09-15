原标题：联合国人权高专：好的人权保障举措能够减少疫情带来的冲击

新华社日内瓦9月14日电（记者聂晓阳 陈俊侠）联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特14日在瑞士日内瓦表示，好的人权保障举措能够减少疫情带来的冲击。在目前仍肆虐的新冠疫情中，一些国家较为完善的医疗保健和社会保障体系发挥了关键作用，在疫情中更好地保障了民众的基本权利。

巴切莱特在联合国人权理事会第45次会议开幕首日举行的新冠疫情对人权保护带来的影响专题讨论会上表示，一些国家成功的做法表明，只有拥有完备的社会保障体系，才能在关键时刻提供便利的医疗保健服务，确保民众的基本经济和社会权利。

巴切莱特表示，此次疫情还暴露出长期存在的不平等现象，不同种族和不同社会经济地位的人群在疫情中受到的冲击并不一样。为此，有关国家应该采取切实措施，建立一个更加公平的社会。

国际劳工组织副总干事玛莎·牛顿表示，各国在制定应对疫情的政策时必须包容性地倾听社会的各种声音，把人们的工作权、平等和不受歧视的权利，以及安全健康的工作条件等作为政策核心。

世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克·瑞安在专题讨论会上表示，这次疫情对老年人等特殊人群的影响尤为严重。国际社会应从人权的角度出发，在疫情应对中充分考虑老年人、妇女、移民、难民和儿童等群体的需求。他说：“在流行病学中我们通常只会提及某个人口数字，但是从人权的角度出发，每一个生命都同样重要。”

联合国人权理事会第45次会议14日在日内瓦万国宫开幕。本次会议预计将持续到10月6日。

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