原标题：普京与卢卡申科举行会晤 俄将向白俄罗斯提供15亿美元贷款

新华社莫斯科9月14日电（记者张骁）俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科14日在俄旅游城市索契举行会晤时表示，俄罗斯将向白俄罗斯提供15亿美元贷款，两国财政部长已着手处理此事。

据俄罗斯媒体报道，普京在会晤时祝贺卢卡申科在白俄罗斯总统选举中获胜。他表示，俄罗斯支持白俄罗斯人民在不受外界压力影响的情况下，通过在平静氛围中开展对话，解决问题并达成共识。

普京说，俄罗斯仍然遵守双方所有协议，包括在俄白联盟条约和集体安全条约组织框架下的所有协议。白方是俄方亲密盟友，俄罗斯将履行所有承诺。两国应在国防领域加强合作。

普京表示，俄罗斯将向白俄罗斯提供15亿美元贷款，两国财政部长已着手处理此事。新冠疫情对俄白乃至全球贸易造成影响，双方应采取措施，将贸易额恢复至疫情前水平，并为未来发展创造条件。

卢卡申科表示，经济是一切问题的根本，白俄罗斯将同俄罗斯在经济等领域展开紧密合作。卢卡申科同时对白俄罗斯将成为第一个获得俄产新冠疫苗的国家，向普京表示感谢。

另据白俄罗斯总统新闻局发布的消息，卢卡申科在会晤中向俄方和普京个人在白选举后提供的支持表示感谢。他表示，俄白两国应在军事和经济领域继续加强合作。就白俄罗斯最近发生的抗议活动，卢卡申科说，重要的是抗议者不要“逾越红线”。

这是卢卡申科在白总统选举后、国内大规模抗议尚未平息的情况下首次出国访问。今年8月9日，白俄罗斯举行总统选举，卢卡申科以80.1%的得票率成功连任。明斯克等城市随后多次发生较大规模的抗议活动，对选举结果提出质疑。俄方已多次表态支持白俄罗斯局势实现正常化，反对外部势力干预白俄罗斯国内事务。（参与记者：魏忠杰）

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