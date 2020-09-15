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驻尼日利亚使馆举办“中尼携手、抗疫必胜”2020中学生绘画大赛颁奖典礼

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颁奖典礼现场（汪桂平摄）
颁奖典礼现场（汪桂平摄）
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来源：人民网-国际频道  2020年09月15日08:23

人民网阿布贾9月14日电（记者姜宣） 近日，驻尼日利亚使馆举办的“中尼携手、抗疫必胜”2020中学生绘画大赛举行颁奖典礼，使馆文化参赞李旭大、尼联邦首都区中等教育委员会副主任摩尼达菲出席活动。

李旭大表示，中尼两国即将迎来建交50周年，多年来两国相互支持，文明互鉴。尤其是今年新冠疫情暴发以来，中尼同心协力，共同抗疫。随着尼联邦首都区各学校陆续复课，中方将继续携手基础教育委员会和中等教育委员会全力抗疫，并合作举办“中医防疫抗疫讲座”“中文歌曲合唱比赛”“2020年度中国之角歌舞大赛”等文化活动。

摩尼达菲代表区中等教育委员会和各中学，对中方在过去15年来的支持表示衷心感谢，并详细列举了6项中尼双方共同举办的年度常规合作项目，特别强调今年中方帮助尼方抗疫，及时捐赠大量医疗物资，尼广大师生对此充满感激。他说，本届绘画大赛将主题确定为“中尼携手、抗疫必胜”非常恰当，既可让学生增强防疫意识，提升绘画水平，又能培养对中尼两国抗疫一线医务人员的敬仰与感恩之情。

“尼中学生绘画大赛”自2014年起，由中国驻尼使馆、中国文化中心携手尼联邦首都区中等教育委员会在12所设立有“中国之角”中学的学生中一年一度举办，已经成为“中国文化进校园”系列活动主要品牌活动之一，受到师生的热烈欢迎和积极参与。

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(责编：艾雯、刘洁妍)
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