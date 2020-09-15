东地中海地区争端持续发酵

土耳其外交部长恰武什奥卢9月14日表示，土耳其在东地中海作业的钻探船“奥鲁奇·雷伊斯”号已返回本国补充物资和进行维修，这并不意味着土耳其改变了东地中海地区勘探政策。

在近日举行的第七次地中海地区欧盟国家领导人会议上，来自法国、意大利等南欧七国领导人敦促各方通过对话和谈判解决分歧。会后发表的联合声明警告说，如果土耳其不结束单方面活动，不通过对话解决争端，欧盟准备拟定制裁措施清单。

近期，土希两国间武力威胁不断升级。据媒体报道，两国近期均进行海上军演展示实力。土耳其近日又出动多架军机进入爱琴海东北部和中部上空，希腊空军则出动飞机进行拦截。

土耳其与希腊、塞浦路斯在东地中海油气资源开发问题上的分歧由来已久。去年，土耳其与利比亚民族团结政府签署两国在地中海“海事管辖权”谅解备忘录，寻求在地中海东部获得更大面积专属经济区，遭到希腊和塞浦路斯强烈反对。今年8月6日，希腊与埃及签署海上边界协议，双方宣布将设立海上专属经济区，土方对此强烈不满。此后，土耳其重启地中海东部争议海域天然气勘探活动，引发希腊和塞浦路斯不满。

目前，外部势力对土希争端的介入力度不断加大。美国政府最近宣布，部分解除对塞浦路斯的武器禁售令，并要求塞浦路斯拒绝俄罗斯军舰靠岸，引发俄罗斯强烈反应。恰武什奥卢指责美国的做法将加剧地区局势紧张。9月8日，俄罗斯外长拉夫罗夫到访塞浦路斯，表示俄方愿意推动塞浦路斯和土耳其展开切实对话，寻找“公正且以国际法为依据”的解决办法。拉夫罗夫还指责美国的相关做法“助长了冲突”，无助于和平解决地区问题。

有媒体指出，当前东地中海争端渐从油气资源的争夺逐步转变为地缘政治和安全方面的博弈。尽管多方呼吁相关国家通过和平谈判解决争端，但随着外部势力的介入，该地区的紧张局势有进一步升级的可能。

（本报安卡拉9月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 17 版）

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