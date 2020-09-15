“中国为建设开放型世界经济作出实实在在的贡献”

“举办2020年中国国际服务贸易交易会，是中国为建设开放型世界经济作出实实在在的贡献。”世界贸易组织服务贸易与投资司司长柴小林日前在接受本报记者专访时表示，中国克服重重困难举办这样一场重大国际经贸活动，展示了中国与国际社会携手努力、共克时艰，共促全球经济繁荣的意愿。

柴小林表示，疫情对旅游、运输和物流等服务行业造成严重冲击，“中国举办服贸会，本身就展现出中国开放的诚意，以及对国际合作的重视”。柴小林认为，参加本届服贸会的国家与国际组织众多，企业云集，各方在发展服务业和服务贸易方面可以互补优势、互鉴经验。“长远来看，服贸会将继续积极推动各国服务业及服务贸易发展，为推动全球经济复苏和世界贸易发展发挥积极作用。”

“今年是世贸组织成立25周年，多边贸易规则为各国开展贸易和国际商务往来提供了非歧视和透明的商业环境，帮助世贸组织成员有效抵制贸易保护主义，对世界经济和贸易发展发挥了不可替代的作用。”柴小林高度评价中国政府在持续扩大对外开放方面作出的努力，“中国出台外商投资法，设立自由贸易试验区以及加强知识产权保护，为全球企业提供了一个开放、公平、透明和国际化的营商环境。”

柴小林说，作为世界经济治理和多边贸易体制的代表性机构，世贸组织将与联合国贸发会议和经合组织等国际组织一起，坚定支持多边贸易体制，强调遵守多边贸易规则。

柴小林表示，疫情防控期间，中国催生出许多新业态与新模式，如在线教育、在线医疗等，显示出中国在线服务的巨大潜力。线上服务的快速发展离不开科技的支持和数字技术的进步。数字技术的普遍应用可以大幅降低服务和服务贸易的成本，更有助于中小企业的参与，“相信中国技术的持续创新一定会促进世界互利共赢、共享繁荣”。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 03 版）

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