七十载精诚合作再扬帆（大使随笔）

今年是中瑞建交70周年。1950年1月，时任瑞士联邦主席珀蒂皮埃尔致函毛泽东主席，在西方国家中率先宣布承认中华人民共和国。同年9月14日，中瑞正式建立外交关系，两国友好交往正式开启新篇章。七十载春华秋实，中瑞携手共进、风雨同舟，各领域务实合作不断取得丰硕成果，两国人民的友谊如高山上的雪绒花般朴实而真挚。正如瑞士著名诗人施皮特勒所言：“找到同呼吸、共命运的朋友是人世间最大的幸福。”

70年来，中瑞两国平等相待、相互尊重，共筑政治互信。双方互视对方为国际社会中重要和平等的一员，尊重对方的发展道路与国情文化，高层往来频繁、政治互信不断加深。2017年习近平主席对瑞士进行国事访问，推动中瑞关系实现更好发展。中瑞两国已成为不同社会制度、不同发展阶段、不同大小国家友好合作的典范。

70年来，中瑞两国敢为人先，开拓创新，不断探索合作新领域，挖掘合作新动能。1980年，瑞士迅达电梯公司在中国成立第一家工业性中外合资企业。2013年，瑞士成为欧洲大陆和世界经济20强国家中第一个与中国签署自贸协定的国家。2016年，中瑞两国建立创新战略伙伴关系，瑞士成为首个与中国建立创新战略伙伴关系的国家。这些“第一”折射出两国勇于把握发展机遇的远见卓识与非凡胆略。

70年来，中瑞两国真诚合作、互利共赢，共享发展成果。建交当年，中瑞两国贸易额仅为600万美元。时至今日，中国已连续6年稳居瑞士第三大贸易伙伴国，2014年生效的双边自贸协定持续释放大量红利，2019年双边贸易额达318亿美元。两国科技、投资、金融等领域互惠合作遍地开花。如今，数千名中国留学生在瑞士深造，平均每年约有150万人次的中国游客赴瑞士旅行。真诚互惠的紧密合作犹如源头活水，持续浇灌着中瑞友谊之树开枝散叶。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中瑞两国和两国人民守望相助、共克时艰。瑞方向中方提供了宝贵的道义支持和物资援助，瑞士联邦主席索马鲁加向中国领导人致信表达慰问，传递出两国同舟共济、友好互助的真挚情谊。在瑞士应对疫情的关键时刻，中方亦多渠道、多层级给予全力支持。中方倡导的构建人类卫生健康共同体理念在中瑞团结抗疫过程中得到充分展现。

当今世界正经历百年未有之大变局，经济全球化遭遇逆流，但秉持多边主义、反对贸易保护主义仍然是国际社会的共识。中瑞关系发展面临新的挑战和机遇。站在新的历史起点上，中方愿同瑞方一道，以创新战略伙伴关系为引领，在经贸、金融、科技等多领域进一步深化双边互利合作，不断挖掘共建“一带一路”合作潜力，持续做大共同利益的蛋糕，进一步惠及两国人民。同时，中国也愿同瑞士一道继续高擎多边主义和自由贸易的旗帜，为进一步完善全球治理、共同应对人类面临的各种挑战贡献积极力量。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”无论世界风云如何变幻，我相信，中瑞两国能始终坚守建交70年来展现出的勇气、智慧和初心，再扬新时代互利合作、开拓创新的风帆，让中瑞关系这艘航船开启新的更加辉煌的征程，行稳致远。

（作者为中国驻瑞士大使）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 03 版）

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