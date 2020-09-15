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“巴中疫苗合作将造福拉美民众”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻巴西记者  张远南  李晓骁

2020年09月15日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　“布坦坦研究所与中国科兴控股生物技术有限公司（科兴公司）之间的合作前所未有，对于圣保罗州、巴西乃至世界科学界而言，都具有重要意义。”巴西圣保罗州州长若昂·多利亚日前在接受本报记者采访时表示，巴中双方在新冠疫苗领域的合作，不仅有望为巴西民众抗击疫情带来有效保障，也将使广大拉美国家受益。

　　位于圣保罗的布坦坦研究所是全球知名生物制药研发中心。今年7月以来，该研究所与科兴公司就新冠病毒灭活疫苗“克尔来福”的临床试验展开合作。圣保罗州政府投入约8500万雷亚尔（1雷亚尔约合1.28元人民币），在巴西5个州及巴西利亚联邦区的12个研究中心进行疫苗测试。据介绍，目前正在进行的疫苗三期临床试验“结果非常积极”，如果一切顺利，疫苗有望于今年年底上市。

　　这项疫苗合作在巴西各界引起热烈反响，短短几天就有约100万人在疫苗测试志愿者招募平台注册，其中9000名未感染新冠病毒的医护人员被选为志愿者。据巴西媒体报道，政府预计在9月底完成全部接种工作。

　　“我本人就是志愿者。‘克尔来福’疫苗在中国进行的二期临床试验证明了其安全性和有效性。未来这一疫苗的运用和推广，非常值得期待。”布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯表示：“巴中疫苗合作将造福拉美民众，有助于拉美国家早日战胜疫情。”

　　根据双方协议，除疫苗临床试验外，科兴公司和布坦坦研究所还将就技术许可、市场授权和疫苗商业化等展开广泛合作，以确保该疫苗惠及巴西民众。中国驻巴西大使杨万明表示，未来疫苗通过测试后，中方将向巴方转让技术，尽早在巴西实现大规模生产。

　　里约热内卢市民塞尔吉奥十分关注巴中疫苗合作进展，“许多发展中国家无法独立开展疫苗研发，巴中疫苗合作意义重大，让我们有机会能尽早用得上、用得起疫苗。”

　　据悉，除巴西外，阿根廷、秘鲁、智利等拉美国家都与中国开展了疫苗合作。巴西主流媒体《圣保罗州报》报道说，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，这有力地表明中国正在为人类健康福祉作出新的积极贡献。巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略表示：“这是中国践行人类命运共同体理念的具体举措，体现了负责任大国的作为和担当。”

　　（本报里约热内卢9月14日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年09月15日 03 版）
(责编：白宇)
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