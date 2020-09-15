2020年中国国际服务贸易交易会上，与会各国企业和机构聚焦数字贸易、5G通信、工业互联网、智慧办公、区块链创新、跨境电商等新业态、新模式，充分交流新理念、展示新服务、发布新成果，共同激活创新引领的合作动能。

“服贸会为促进企业创新发展、深化合作搭建了重要平台”

本届服贸会推动线上与线下相结合，共有境内外5372家企业搭建了线上电子展台，一批企业还搭建了3D展台。服贸会闭幕后，线上服贸会平台持续开放，并在一定期限内为企业免费提供线上注册、搭建电子展台、洽谈签约等服务，探索建立企业动态优化机制。

位于巴西里约热内卢州东部沿海的阿苏港是拉丁美洲最大的港口之一。在服贸会上，阿苏港设立了虚拟展台，观众可以通过交互式视频360度参观港口。阿苏港国际事务主管特莎·梅杰表示：“服贸会为我们提供了展示平台，有助于进一步加强巴中合作。”

ABB集团展示了人工智能垃圾分类机器人、电动汽车充电桩以及智慧园区、智慧家居解决方案等展品和服务方案。ABB中国公司董事长顾纯元表示，服贸会为各国企业拓宽交流合作提供了平台，有助于促进全球产业链供应链恢复，为各国进一步提振经济树立了信心。

服贸会期间，阿布扎比国际金融中心及金融服务监管局与北京中关村科学城签署了合作备忘录，该机构中国区首席代表傅诚刚表示，备忘录的签署将进一步加强阿布扎比与北京的创新投资、金融服务合作，将北京在创新领域的技术、企业和项目等优势与阿布扎比在海湾和中东北非地区的区位及资金优势等更好地结合起来。傅诚刚说，抗击疫情对企业的创新竞争力提出了更高要求，“服贸会有助于企业了解全球创新发展趋势，寻找更多合作伙伴”。

“服贸会为促进企业创新发展、深化合作搭建了重要平台。”欧盟中国联合创新中心联合创始人帕特里克·奈斯介绍说，此次欧盟中国联合创新中心专门率代表团参加服贸会，现场体验了无人零售车、VR试衣镜等创新服务，还参加了多场线上线下论坛，就5G、绿色技术、欧中服务贸易合作等话题展开讨论。奈斯说：“此次服贸会活动规模之大、参展商和参展项目质量之高，令人印象深刻。服贸会有助于各国企业了解新事物、新技术，把握市场创新趋势。”

“创新是经济发展的关键，也是企业生存的命脉”

历史悠久的英国博罗市场借助电商平台解决民众买菜难题；德国柏林爱乐乐团推出数字音乐厅；泰国电子商务协会预测，2020年东南亚主要电商平台卖家数量和产品销量将较去年增加3倍……抗击疫情期间，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务广泛应用、逆势增长，为促进各国经济稳定、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。

顾纯元表示，抗击疫情加速智能技术应用进程，催生出更多以数字化为基础的新业态、新模式，推动各国经济尽快走上正轨，对数字经济长远发展也具有重要作用。“未来，随着自动化技术等广泛运用，制造业将实现更高质量的发展。”

“创新是经济发展的关键，也是企业生存的命脉。”乌克兰驻华大使馆经济商务参赞安德烈·谢尔盖延科表示，各国企业只有勇于创新，才能跟上时代步伐。近年来，中国企业在人工智能、医药等诸多技术创新领域取得了令人瞩目的成绩，这就是最好的例证。

巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示，中国依托大数据、云计算、人工智能等高新技术，不断推动创新领域发展。抗击疫情期间，中国企业和学校实施远程办公、视频教学，健康码等技术助力抗疫，显示了中国在创新领域的巨大发展潜力，也为各国提供了经验。

泰雷兹集团北亚区副总裁兼中国区首席执行官贝杰鸿认为，未来，数字服务贸易将成为各国经贸合作的重要领域、全球经济增长的重要助力。泰雷兹集团非常重视创新力量，致力于发展网络安全、大数据、互联互通和人工智能等数字技术。

泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷认为，疫情给世界经济带来巨大挑战，加强服务贸易合作为各国经济复苏提供了重要平台。在抗疫过程中，数字化服务、电子商务等对于增强经济韧性的重要作用进一步凸显。

“我们愿意积极参与到中国服务业的开放与创新中”

当前，中国加快形成新发展格局，深入推进服务业改革开放和创新发展。《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》将服务贸易创新发展试点地区从17个扩围至28个。服贸会期间，众多外国参展企业都表达了与中国加强创新合作的强烈意愿。

日本贸易振兴机构武汉代表处首席代表佐伯岳彦表示，通过创新引领，中国经济迈向高质量发展，日本企业愿意参与其中，深化双方在创新领域的合作。

佳能股份有限公司副总裁执行董事小泽秀树认为，许多中国互联网企业创新能力强，发展快速，值得日本和欧美企业学习借鉴。小泽秀树说，佳能十分重视中国推进服务贸易创新发展所带来的机遇，希望未来能充分释放企业在影像领域的产品、技术及服务专业能力，“我们愿意积极参与到中国服务业的开放与创新中”。

墨西哥瓦尔蒂斯律师事务所驻华代表维克多·冈萨雷斯表示，中国在电动汽车、新能源等领域具有领先技术。墨西哥希望与中国相关企业展开合作，将更多中国新能源汽车出口到美洲国家。

赛诺菲巴斯德展出了多款流感疫苗技术和产品。该公司中国区总经理张和平表示，近年来，外资企业深刻感受到中国不断推动创新发展的坚定决心。中国政府出台了对创新药实行特殊审评审批制度等多项举措，为外国医药企业在华发展提供了巨大机遇。

本届服贸会上，北京发布了《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020—2022年）》《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》等，致力于打造全国数字经济发展的先导区和示范区。路孚特中国区董事总经理陈芳说：“这些发展规划和政策举措意义重大。数字经济拥有巨大发展空间，我们对与中国加强合作充满期待。”

（本报北京、柏林、东京、里约热内卢、布鲁塞尔、曼谷、努尔苏丹9月14日电 记者张慧中、杨迅、陈尚文、曲颂、王迪、龚鸣、李强、刘军国、张远南、方莹馨、林芮、赵益普、周翰博）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 03 版）

(责编：白宇)