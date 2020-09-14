原标题：新西兰再次延长现行2级防疫响应级别

新华社惠灵顿9月14日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰总理杰辛达·阿德恩14日宣布，政府经讨论决定将原定16日到期的全国现行2级防疫响应级别再延长一周，同时奥克兰地区将实施比其他地区更严格的社交限制等规定。

根据新西兰卫生部14日发布的疫情数据，过去一天新西兰新增1例新冠确诊病例，累计确诊1798例，累计死亡24例，现存确诊96例。

目前新西兰全国都处于2级防疫响应级别。此前奥克兰地区由于频繁报告社区传播病例，政府在8月12日将该地区防疫响应级别上调至相当于“封城”的3级。8月31日政府将该地区响应级别再次下调至2级，但实施比其他地区更严格的社交聚集人数限制。与其他地区2级防疫响应下聚集人数上限为100人不同，奥克兰地区聚集人数上限仅为10人，只有葬礼等特殊活动人数上限可放宽至50人。政府将于9月21日再次讨论是否调整当前的防疫响应级别。

从14日起，政府取消了2级防疫响应级别下公共交通工具上保持社交距离的有关规定，这意味着飞机航班、渡轮和巴士等可以按满负荷售票。但全国各地仍需遵守8月31日开始推行的“口罩强制令”，即12岁以上民众在乘坐公共交通工具时必须戴口罩或使用其他织物遮掩口鼻。

阿德恩14日再次强调，当无法保证社交距离时，“戴口罩”将成为下一阶段防控新冠病毒的关键。她表示，在政府决定降低防疫响应级别前，会一直执行“口罩强制令”。

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