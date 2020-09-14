原标题：王毅同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫举行会谈

新华社比什凯克9月14日电（记者关建武）当地时间9月13日，国务委员兼外长王毅在比什凯克同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫举行会谈。

王毅表示，中吉是友好邻邦和全面战略伙伴。在习近平主席同热恩别科夫总统的共同关心支持下，中吉关系取得长足发展。两国相互支持，相互帮助的传统友谊经受住疫情的考验，并在共同抗疫中得到进一步继承弘扬，为两国全面战略伙伴关系增加了新内涵。

王毅说，我此访是为进一步深化抗疫合作而来。中方将继续坚定同吉尔吉斯斯坦人民站在一起，直到彻底战胜疫情。中国疫苗研发走在世界前列，研发成功并投入使用后将作为国际公共产品，愿优先考虑友好邻邦吉方的需要，同吉方开展疫苗合作，并探讨中医药研发合作，惠及吉广大民众。

王毅说，我此访是为进一步坚定相互支持而来。中吉山水相连，比邻而居，命运与共，既是利益共同体，也是安全共同体。中方作为吉方可信赖的好朋友，将坚定支持吉方走符合本国国情并得到人民支持的发展道路，坚定支持吉方维护自身主权、独立、民族尊严和正当权益，坚决反对任何外部势力干涉吉内部事务。中方赞赏吉方在涉及中方核心利益问题上给予的坚定支持。双方应相互理解、相互信任，共同维护好两国正当权益。

王毅说，我此访是为启动后疫情时代互利合作而来。双方要把因疫情失去的时间抢回来，加快速度推进两国各领域合作。两国之间的吐尔尕特口岸已重新开放，货物流通将更加通畅。中资企业人员陆续返吉，重启重要投资合作项目。北南公路、比什凯克市政路网改造二期项目、灌溉系统改造等民生工程正在复工复产，并加快推进。中方愿进口更多适销对路的吉优质农产品，欢迎吉方参加第三届中国国际进口博览会。

艾达尔别科夫表示，吉方高度评价吉中关系发展，疫情并未减缓双方合作的步伐。两国领导人保持着密切沟通，并达成重要共识。吉方感谢中方提供的宝贵抗疫援助，希望在疫苗、中医药研发等领域继续得到中方支持。吉方发展对华友好的政策坚定不移，将一如既往奉行一个中国政策，支持中国人民选择的发展道路，支持中国在涉港、涉台、涉疆等问题上的原则立场，坚决反对任何外部势力干涉中国内政。吉方愿全面参与共建“一带一路”，推进中吉乌铁路建设，深化双方在贸易、投资、教育、青年等领域交流合作，为吉中全面战略伙伴关系注入新动力。中国同中亚5国成功启动外长会晤机制，这将为中亚国家同中国合作提供新的平台，开启更加广阔的前景。

会谈后，两国外长共同会见记者并见证双边合作文件的签署。

(责编：燕勐、刘洁妍)