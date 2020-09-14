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吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫会见王毅

2020年09月14日14:56  来源：新华网
 
原标题：吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫会见王毅

　　新华社比什凯克9月14日电（记者关建武）当地时间9月13日，吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫在比什凯克会见国务委员兼外长王毅。

　　王毅首先转达了习近平主席致热恩别科夫的口信。热恩别科夫感谢习近平主席的重要口信，并请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。

　　热恩别科夫表示，中国有句古话，远亲不如近邻。吉尔吉斯斯坦就是中国的好邻居，也是好朋友。我们十分感谢中方在吉方抗击疫情最困难的时候伸出援手，提供物资和技术援助，派遣医疗专家，分享抗疫经验。吉方十分钦佩中国全国上下团结一心、众志成城成功战胜疫情。中国在疫苗研发方面也走在世界前列，将为人类抗击疫情作出新的重要贡献。我愿重申，吉尔吉斯斯坦高度赞赏习近平主席倡导的人类命运共同体理念，坚定奉行一个中国政策，在所有涉及中方核心利益的重大问题上与中国站在一起，永远是中国的坚定朋友。吉方愿同中方一道，深入推进共建“一带一路”，共同克服疫情对经济造成的不利影响，希望扩大两国在投资、能源、交通、农业、医疗等领域务实合作，开拓电子商务、人工智能等新领域新业态，加快推进中吉乌铁路建设，推动两国全面战略伙伴关系取得更大发展。

　　王毅表示，疫情不分国界种族，团结协作是抗击疫情最有力的武器，也是对习近平主席倡导的人类命运共同体理念最好的诠释。我们生活在紧密相连的世界，应守望相助、共克时艰。中国政府发起了建国以来最大规模的人道主义行动，向包括吉方在内的150多个国家和国际组织提供紧急物资援助。相信通过团结互助，人类一定能战胜疫情。中方愿继续向吉方提供抗疫支持，加强疫苗合作，同吉人民站在一起。

　　王毅强调，中方赞赏吉方在涉及中国核心利益问题上给予的坚定支持，中方同样支持吉方维护主权独立和民族尊严，支持吉方走符合本国国情的发展道路，反对任何外部势力干涉吉内政。我们相信，在总统先生领导下，吉尔吉斯斯坦将保持政局稳定、社会和谐，继续沿着现代化道路向前迈进。中方愿同吉方按照两国元首达成的重要共识，加强后疫情时代互利合作，开启两国关系发展的新局面。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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