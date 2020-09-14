原标题：阿富汗政府与塔利班开始谈判

阿富汗政府与阿富汗塔利班代表团12日在卡塔尔首都多哈开始历史性面对面谈判，为结束阿富汗旷日持久的战乱与动荡带来希望。

然而，分析人士认为，谈判不会一帆风顺，可能持续相当长时间。

【开启“良机”】

谈判开幕式在多哈一家豪华酒店举行，现场大屏幕上打出“阿富汗和平谈判”字样。

双方代表团正式成员都为21人。阿富汗政府代表团由前情报局长穆罕默德·马苏姆·斯塔尼克扎伊率领。但路透社报道，政府代表团2名成员因故未能成行。

阿富汗民族和解高级委员会主席、政府前首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉和阿富汗塔利班分管政治事务的领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔出席开幕式。

阿富汗塔利班原先一直拒绝与阿富汗政府直接对话，称阿政府是美国“傀儡”。塔利班与美国政府今年2月在多哈达成协议，内容包括美国从阿富汗分阶段撤军、阿富汗政府和塔利班相互释放在押人员并启动对话。然而，释囚不顺利，原定3月开始的对话推迟至今。

阿卜杜拉在开幕式上说，双方必须抓住“千载难逢的良机”，在阿富汗实现和平，“规划所有阿富汗人接受和支持的新未来”。

谈判开始当天，塔利班宣布释放22名政府军士兵，以“释放善意”，为谈判创造“信任气氛”，同时呼吁政府方面“充分利用这一机会”并采取相同措施。

【需要“耐心”】

媒体报道，预计双方将谈判停火、修改宪法、权力分配等内容。塔利班今后的政治地位、如何保障妇女权益等事项将是谈判难点。

“我们不必就每一件事达成完全一致，”阿卜杜拉在开幕式上说，“我们可以提出不同的选项和过渡解决方案，为在核心问题上达成协议铺路。”

巴拉达尔说，和平谈判的过程“可能会有一些困难”，谈判需要在“耐心和包容中推进”。

阿卜杜拉呼吁实现“人道主义停火”。巴拉达尔在讲话中没有提及停火。他说，“希望阿富汗变成自由、独立、团结和发达的国家”，在宗教制度下，所有部落和种族“如兄弟般生活在一起，没有歧视”。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎勒梅·哈利勒扎德12日说，双方不大可能迅速达成永久停火协议，但希望双方能逐步减少冲突。

美联社援引美国智库威尔逊中心专家迈克尔·库格尔曼的话报道，短时间内达成协议“不现实”，“这种谈判（的持续时间）通常以年而不是星期来衡量”。

50岁的阿富汗退休公务员奥贝杜拉不认为谈判能立即给阿富汗带来和平。“战乱开始的时候，我的胡子还是黑的，”他告诉法新社记者，“现在，我的胡子完全白了，但我们仍生活在战乱中。我不相信战乱会很快结束。”

【美国“放手”？】

美国国务卿迈克·蓬佩奥也出席开幕式。他称，阿富汗未来的政治制度“由你们自行选择”，“美国不把它的制度强加于他人”。

但是，蓬佩奥同时把谈判结果与美国援助挂钩。他说：“你们做决定时，应该记住，你们的决定和行动将影响未来美国援助的规模和范围。”

哈利勒扎德前一天发表类似言论，称谈判是“阿人所有、阿人主导”，但美国将依据谈判达成的协议及落实情况“确定对阿富汗的政策或者与阿富汗的关系”。

哈利勒扎德呼吁双方就阿富汗的政治路线图达成协议，希望“尽早”看到协议达成。

“华盛顿的目的非常简单，希望阿富汗内部对话尽快开始，”威尔逊中心专家库格尔曼说，“这样就能给白宫即将从阿富汗撤军的计划提供政治理由。”

库格尔曼说，美国总统唐纳德·特朗普“可能希望在（今年）总统选举前达成和平协议，这样他就能获得巨大的政治利益”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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