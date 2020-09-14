原标题：约翰逊捍卫“改写”“脱欧”协议

英国首相鲍里斯·约翰逊12日说，为维护国家“领土完整”，英方近日公布的一项法案有其必要性，欧洲联盟不应“威胁”英方。

约翰逊指英国政府9日公布的“内部市场法案”。英国议会拟14日讨论这份法案。依据法案，如果其中条款与“脱欧”协议中的退出协议或有关英国北爱尔兰特殊安排的内容不一致，以法案条款为准。

欧盟方面认为英方试图以国内立法改写“脱欧”协议，新法案中涉及英国北爱尔兰的条款凌驾于“脱欧”协议之上，因而与英方紧急磋商。

约翰逊12日在英国《每日电讯报》上发表文章，称欧盟正在对“脱欧”协议作出“极端解读”，今后甚至可能在爱尔兰与英国之间的海上设置“硬边界”，对英国英格兰等地运往北爱尔兰的商品征收关税，包括食品，形同“食品封锁”。

他向欧盟喊话：“我们从来没有真的认为欧盟将用一份以诚意达成的协议来封锁英国的一部分，将它切除，或者威胁破坏英国的经济和领土完整。”

同一天，约翰逊在社交媒体推特上写道：“让欧盟把他们的威胁从（谈判）桌上拿走……让这部法案通过，支持我们的谈判人员，保护我们的国家。”

欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇10日紧急赴英磋商后说，英方公布的内部市场法案严重损害双方互信，法案一旦获得议会通过将严重违反国际法，危及双方以贸易协议为核心的新一轮未来关系谈判。

英国国内方面，执政党保守党内部及一些反对党人士同样对这部法案发出反对声音，认为它有损英国遵守规则的国际形象。保守党籍议员托比亚斯·埃尔伍德12日说，法案“有损英国形象”，他“不能支持”。

尽管与欧盟分歧巨大，英国方面多次说，仍致力于10月15日以前达成“脱欧”后的英欧贸易协议，双方将按计划下周在布鲁塞尔继续磋商。

英国将于今年12月31日结束“脱欧”过渡期，若无法达成协议，英国和欧盟的贸易关系将回到世界贸易组织规则框架下。届时，双方将重新实施边检和关税措施，贸易成本将增加。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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