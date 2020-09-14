中国坚定维护世界和平与稳定（国际论坛）

中国人民抗日战争具有重要历史意义，它是世界反法西斯战争不可分割的一部分。中国人民为战胜法西斯作出了巨大的贡献。作为东方主战场，中国战区牵制了日军50%以上的海外兵力，消耗日军大量主力。中国人民用自己的顽强奋战和巨大牺牲消耗日军，彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋。

在世界反法西斯战争中，中国人民抗日战争开始时间最早、持续时间最长。14年浴血抗战，中国人民付出了巨大的民族牺牲，3500万人伤亡，数千万人流离失所，造成的经济损失不计其数。

俄中两国不想再让任何人遭受战争造成的苦难，都认识到，只有在和平环境下，才能实现联合国所倡导的世界和平发展的美好愿景。铭记历史才能汲取经验和教训，防止重蹈战争覆辙。当前，国际上有一股歪曲世界反法西斯战争历史的逆流，我们要共同抵制这种企图。俄罗斯与中国作为两个热爱和平的国家以及二战中的盟友，正继续开展合作，反对任何歪曲历史的行径，防止战争和冲突。

二战后成立的联合国在国际多边主义机制中具有核心地位。中国是联合国创始会员国，也是联合国安理会常任理事国。一直以来，中国坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，坚定维护联合国权威和地位，支持联合国在解决国际问题与冲突时的主导作用。人们看到，中国坚定维护世界和平稳定和国际公平正义，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国坚定维护世界和平与稳定，视世界多极化和多边主义为维护和平的强有力保障。中国支持多边主义，主张各国平等，都是国际舞台上重要的参与者。

国际社会见证了中国对联合国维和行动的坚定支持和积极参与。中国在联合国旗帜下开展的维和行动，有力地证明了中国以积极姿态参与国际事务、承担国际责任。中国坚持独立自主的和平外交政策，在和平共处五项原则基础上同所有国家发展友好合作。和平共处五项原则与联合国宪章宗旨原则完全符合。

正如世人所见，中国在执行维和任务时，令人信服地证明了其外交政策的和平性质，在许多国家特别是急需帮助的发展中国家执行人道主义任务。中国以其实际行动，不断为构建人类命运共同体作出贡献。

（作者为俄罗斯科学院远东研究所中俄关系分析与预测中心主任研究员）

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 17 版）

(责编：白宇)