多国博物馆陆续重新开放（国际视点）

核心阅读

抗击疫情期间，不少国家都在努力平衡经济开放与疫情防控。一些国家的博物馆逐步科学有序开放，同时加快推进数字化建设，相关行业步入稳步复苏轨道。

近一段时间以来，许多国家的博物馆陆续恢复开放，同时仍采取严格的防疫措施，如限流、消毒、测量体温、保持社交距离等，在满足民众文化需求的同时确保民众健康安全。业内人士认为，博物馆应进一步推进数字化建设，助力博物馆在人文关怀、文化传承、公共教育方面发挥更大作用。

多重防疫措施保障游客安全

位于柏林市中心的德国历史博物馆进门处，“保持1.5米距离”的告示和酒精洗手液盒异常醒目。德国的许多博物馆自重新开放以来，不仅要登记参观者信息，有的还停止使用语音导览器以及常设展区的听筒设备。通常，一名参观者在展柜前近距离停留过，工作人员就会在下一名参观者到来之前用消毒湿巾进行清洁。在欧洲文化博物馆，原本为增加交互感而设计的可触碰展品被封上了塑胶条，避免参观者交叉感染的风险。

“严格的防控措施的确会降低参观体验，但为了大家的健康，暂时的不便是必要的。”德国柏林马里恩菲尔德难民中心博物馆工作人员卡罗琳解释说。

为了保障游客安全，法国巴黎的卢浮宫自7月重新开放后，也采取了一系列防控措施。例如，实行提前预约制，每半小时只接待500名游客；11岁以上的游客在参观过程中必须佩戴口罩；博物馆只接受刷卡支付，不收现金；快餐和衣物存储服务暂不开放等。卢浮宫还在《蒙娜丽莎》画像前设置标记，以确保参观者保持安全距离。

截至9月初，埃及累计有29家博物馆重新开放。埃及旅游和文物部表示，将采取一切防疫措施保证博物馆开放期间的安全，包括强化公共区域消毒、限制参观人数、缩短开放时间等。

不少博物馆还在参观路线设计、室内展品布置方面采取了一些新做法。例如，日本的许多博物馆在布展时特意将展览路线设计成流水线式，只允许参观者单向通行。

各项帮扶政策助推行业复苏

根据联合国教科文组织与国际博物馆协会发布的研究报告，受疫情影响，全球约90%的博物馆被迫关闭或停止现场运营。尽管许多博物馆陆续开门，但仍面临不小的生存挑战。

欧洲博物馆组织网络的调查显示，巴黎、阿姆斯特丹、维也纳等旅游热门地的大型博物馆机构遭受75%—80%的收入损失，相当于每周损失数十万欧元。据卢浮宫博物馆馆长让·吕克·马丁内兹估计，从3月份闭馆至今，卢浮宫已经损失了超过4000万欧元收入。卢浮宫官方预计今夏参观人数或只能达到往年的两至三成。

疫情不仅使博物馆面临参观人数和收入的减少，与博物馆相关的行业如策展业、艺术家活动等也受到严重影响。国际博物馆协会在《博物馆、博物馆从业者和新冠肺炎疫情的调查报告》中指出，超过80%的博物馆将对博物馆项目活动进行缩减，近30%的博物馆表示将进行裁员。

许多国家有针对性地出台相关帮扶救助措施。6月，德国联邦政府出台“文化重启”计划，投入10亿欧元专项资金扶持文化产业。此前针对中小企业的500亿欧元专项扶持计划，特别将文化艺术行业的自由职业者和小型机构纳入其中。7月，英国政府宣布了一项15.7亿英镑的文化支持计划，以支持陷入经营困难的博物馆、剧院等文化机构。英国政府表示这些贷款将“以慷慨的条件发放”。日本政府近期推出了对博物馆、剧院等文化机构的经济补助政策，用于购置卫生消毒设备、现代化通风设备改造装置、限流补贴等，保证其安全开放。埃及政府也公布了一系列票价折扣政策，鼓励外国游客前来埃及参观博物馆和其他旅游景点。

数字化转型提升虚拟游览体验

陶鹰鼎、错金银云纹铜犀尊、伏羲女娲像立幅、针灸铜人、霁蓝釉粉彩描金莲花纹双燕耳尊……5件来自中国国家博物馆的重量级珍藏，依托8K拍摄展示、5G直播、AR沉浸等方式，拉开了全球博物馆“云端”接力活动的序幕。

从9月6日起，全球16家国家级博物馆馆长通过网络直播的方式，在线介绍本馆馆藏特色和珍品，带领全世界公众一起“云端”环游各国博物馆，足不出户领略博物馆的魅力。世界各地网友纷纷点赞，“技术助力享受一场云端视觉盛宴”“在家就能欣赏全球博物馆的珍藏品，很有意义”。

“疫情防控期间，对许多人来说，即使是通过虚拟游览，博物馆仍是知识和探索的源泉。”联合国秘书长古特雷斯在今年世界博物馆日的致辞中表示。

眼下，数字博物馆、3D虚拟游览等渐成博物馆业的热词。许多博物馆进一步推进数字化建设，助力博物馆在后疫情时代发挥更大的公共教育功能。欧盟负责创新、文化、教育和青年的事务专员玛丽亚·加布里埃尔认为，当前，文化遗产机构的数字化转型比以往任何时候都更加重要。

在德国国家旅游局官网上，“居家云游德国”栏目提供了全德数十家博物馆的虚拟服务链接。柏林佩加蒙博物馆与谷歌公司合作，推出了全天候在线展览，众多世界闻名的藏品悉数上网，运用数字技术展现1591件馆藏文物实景及介绍。

埃及旅游和文物部自今年3月发起“在家中体验埃及”活动，民众可通过配有讲解的视频、虚拟旅游参观埃及主要博物馆和考古场所，在线上体验埃及文化。“物理游览仍然是最好的体验，但是虚拟游览也逐渐成为一种重要方式。”中东考古顾问佩特拉·易卜拉欣表示，网络上发布的虚拟导览，可以对世界各地希望了解相关文化的人有所帮助。

阿布扎比卢浮宫博物馆馆长曼努埃尔·拉巴特表示，阿布扎比卢浮宫未来将继续开发和增加博物馆数字产品，进一步提供丰富的内容，为人们带来精神鼓舞和享受。

（本报柏林、东京、开罗、北京9月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 17 版）

(责编：白宇)