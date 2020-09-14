9月14日，中国和瑞士迎来建交70周年。瑞士驻华大使罗志谊日前接受本报记者采访时表示，瑞中关系长期走在西方国家同中国关系的前列，政治互信不断深化、经贸合作成果丰硕。希望以两国建交70周年为契机，推动双边关系不断迈上新台阶。

70年来，中瑞双边关系蓬勃发展，取得诸多里程碑式成就：瑞士是最早同新中国建交和开展对华合作的西方国家之一；2007年，瑞士宣布承认中国完全市场经济地位；2013年，中瑞签署自由贸易协定，这是中国与欧洲大陆国家、世界经济20强国家签署的首个双边自贸协定。如今，以创新为标志的中瑞创新战略伙伴关系内涵日益充实，推动两国在投资、金融、科技、环保、人文等领域不断开拓合作新天地。

“新中国成立70多年来在各个领域取得巨大发展，尤其是改革开放40多年来，中国实现8亿多人脱贫，创造了人类减贫历史上独一无二的成就，令人钦佩。”罗志谊表示，中国减贫经验对实现联合国2030年可持续发展目标有重要借鉴作用，同时该目标的实现，需要包括瑞中两国在内的世界各国共同努力。

在罗志谊看来，“开放”是推动瑞中双边关系不断发展的关键因素之一。“中国是瑞士第三大贸易伙伴。这种紧密的经济关系得益于双方一贯秉持开放合作、互惠共赢的理念。今天，中国正在推进更高水平对外开放，尤其是在金融市场开放中，瑞士信贷等金融企业率先受益。”罗志谊认为，中国不断优化营商环境，完善公平竞争制度，对于瑞士及其他国家在华企业都是重大利好。希望瑞士企业能更好地把握机遇，深耕中国市场。

“创新合作将推动双方在实现可持续发展目标上获得更多成果。”罗志谊表示，瑞中两国都是全球气候治理的积极推动者，双方在加强城市低碳发展等方面合作大有可为。

近年来，经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义抬头。罗志谊表示，瑞士同中国一样都是多边主义的坚定维护者，主张维护以国际法为基础的国际秩序，维护国际公平正义。面对新冠肺炎疫情带来的全球性挑战，“我们比以往任何时候都需要建立一个更有效的多边体系，开展更加开放包容的国际合作。中国成功控制疫情，率先恢复经济增长，为世界经济复苏注入了重要信心和能量。瑞中双方始终坚持开放包容，将共同维护自由贸易体系，共同推动建设更高水平的开放型世界经济”。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 03 版）

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